Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Đồng hành cùng Đội ngũ bán hàng, hỗ trợ hoạt đông bán hàng thông qua triển khai hoạt động tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và giải pháp về keo dán gạch, chống thấm, hóa chất xây dựng, bao gồm cả biện pháp thi công liên quan.

• Xây dựng tài liệu kỹ thuật, biện pháp thi công cho các sản phẩm, ứng dụng liên quan

• Phối hợp cùng bộ phận QC, R&D trong việc thực hiện đánh giá chất lượng sản phẩm nội bộ

• Triển khai hoạt động tư vấn biện pháp thi công, hướng dẫn thi công tại công trình cho nhà thầu.

• Hỗ trợ giải quyết khiếu nại hay thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và ứng dụng trực tiếp tại công trình

• Hỗ trợ tư vấn nhà thầu kiểm tra đánh giá chất lượng thi công khi cần thiết.

• Tư vấn hỗ trợ nhà thầu trong hoạt động thử nghiệm mẫu sản phẩm hay ứng dụng theo yêu cầu; hướng dẫn nhà thầu cách thức thử nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn; hướng dẫn nhà thầu cách gia công mẫu thử nghiệm theo tiêu chuẩn.