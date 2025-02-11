Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Đại diện kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tháp 1, Tầng 17, Capital Place, 29 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Đồng hành cùng Đội ngũ bán hàng, hỗ trợ hoạt đông bán hàng thông qua triển khai hoạt động tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và giải pháp về keo dán gạch, chống thấm, hóa chất xây dựng, bao gồm cả biện pháp thi công liên quan.
• Xây dựng tài liệu kỹ thuật, biện pháp thi công cho các sản phẩm, ứng dụng liên quan
• Phối hợp cùng bộ phận QC, R&D trong việc thực hiện đánh giá chất lượng sản phẩm nội bộ
• Triển khai hoạt động tư vấn biện pháp thi công, hướng dẫn thi công tại công trình cho nhà thầu.
• Hỗ trợ giải quyết khiếu nại hay thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và ứng dụng trực tiếp tại công trình
• Hỗ trợ tư vấn nhà thầu kiểm tra đánh giá chất lượng thi công khi cần thiết.
• Tư vấn hỗ trợ nhà thầu trong hoạt động thử nghiệm mẫu sản phẩm hay ứng dụng theo yêu cầu; hướng dẫn nhà thầu cách thức thử nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn; hướng dẫn nhà thầu cách gia công mẫu thử nghiệm theo tiêu chuẩn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Vĩnh Bảo xã Vĩnh Khúc huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên

