Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
- Hà Nội: Tháp 1, Tầng 17, Capital Place, 29 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Đồng hành cùng Đội ngũ bán hàng, hỗ trợ hoạt đông bán hàng thông qua triển khai hoạt động tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và giải pháp về keo dán gạch, chống thấm, hóa chất xây dựng, bao gồm cả biện pháp thi công liên quan.
• Xây dựng tài liệu kỹ thuật, biện pháp thi công cho các sản phẩm, ứng dụng liên quan
• Phối hợp cùng bộ phận QC, R&D trong việc thực hiện đánh giá chất lượng sản phẩm nội bộ
• Triển khai hoạt động tư vấn biện pháp thi công, hướng dẫn thi công tại công trình cho nhà thầu.
• Hỗ trợ giải quyết khiếu nại hay thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và ứng dụng trực tiếp tại công trình
• Hỗ trợ tư vấn nhà thầu kiểm tra đánh giá chất lượng thi công khi cần thiết.
• Tư vấn hỗ trợ nhà thầu trong hoạt động thử nghiệm mẫu sản phẩm hay ứng dụng theo yêu cầu; hướng dẫn nhà thầu cách thức thử nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn; hướng dẫn nhà thầu cách gia công mẫu thử nghiệm theo tiêu chuẩn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
