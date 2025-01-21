Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria

Đại diện kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trách nhiệm

- Trung Thực

- Đoàn kết

- Hoà đồng, cởi mở, có lộ trình thăng tiến rõ ràng được sự đánh giá trực tiếp từ Ban lãnh đạo (BOD)

- Tạo điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng bản thân và đảm bảo quyền lợi., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

1. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh theo học kỳ/năm học
2. Liên hệ, làm việc với Ban Giám hiệu các Nhà Trường, các cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương và các cơ quan liên quan để tiếp thị cung ứng các sản phẩm và dịch vụ giáo dục.
3. Dự thảo, thẩm định và xúc tiến ký kết các Hợp đồng hợp tác, hợp đồng kinh tế.
4. Thường xuyên theo dõi, phối hợp để giải quyết các công việc liên quan đến việc tổ chức thực hiện hợp đồng giữa Công ty và đối tác, khách hàng;
5. Duy trì quan hệ khách hàng, thực hiện công tác chăm sóc khách hàng theo chính sách của công ty.
6. Chủ trì phối hợp công tác thu và chi trả các chi phí quản lý, đào tạo.
7. Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh, tập hợp thông tin từ thị trường và đưa ra chiến lược kinh doanh cụ thể từng giai đoạn.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo Công ty giao.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tiêu chí chung
- Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh, giáo dục.....,
- Ưu tiên: Am hiểu về lĩnh vực giáo dục; có kinh nghiệm cung ứng các sản phẩm dịch vụ cho giáo dục.
- Có từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trở lên.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng quản lý, điều hành;
- Kĩ năng viết báo cáo, lập kế hoạch;
- Kĩ năng giao tiếp tốt;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng;
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chính xác, nhanh nhạy và linh hoạt trong giải quyết vấn đề;
3. Thái độ
- Luôn tích cực trong mọi hoàn cảnh, tinh thần đồng đội;
- Tôn trọng đồng nghiệp và nhân viên;
- Khả năng chịu áp lực cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 16 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Big Tower, số 18 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

