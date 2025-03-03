Tuyển Data Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Mức lương
17 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa The Nine, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 17 - 35 Triệu

Thiết kế và Xây dựng Hệ thống Dữ liệu
• Thiết kế, xây dựng, và tối ưu hóa pipeline dữ liệu, đảm bảo luồng dữ liệu xuyên suốt từ hệ thống vận hành đến các phân vùng Thu thập, Xử lý, và Phân tích trong Data Warehouse.
• Đảm bảo hiệu năng, độ tin cậy, và bảo mật của hạ tầng dữ liệu.
• Thường xuyên đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất của các pipeline dữ liệu, giảm thời gian xử lý và sử dụng tài nguyên.
• Thiết lập cảnh báo và giám sát hạ tầng dữ liệu để đảm bảo khắc phục nhanh các sự cố.
Đảm bảo Chất lượng Dữ liệu
• Thực hiện chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu, đảm bảo dữ liệu sẵn sàng cho phân tích và báo cáo.
• Thiết lập các quy trình kiểm tra, làm sạch, và đo lường chất lượng dữ liệu.
• Tích hợp và duy trì các công cụ quản lý metadata.
• Xây dựng công cụ hoặc quy trình để theo dõi dữ liệu từ nguồn đến báo cáo.
• Thiết kế và triển khai các chính sách bảo mật dữ liệu trong hệ thống.
• Xây dựng tài liệu chi tiết cho quy trình vận hành.

Với Mức Lương 17 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ thuật và công nghệ
• Kinh nghiệm làm việc với các công cụ ETL như Airflow, dbt, Pentaho, Talend, hoặc tương đương.
• Thành thạo SQL và lập trình xử lý dữ liệu bằng Python hoặc Scala.
• Hiểu biết vững về Data Warehousing, mô hình dữ liệu (Star, Snowflake schema), và tối ưu hóa hiệu năng truy vấn.
• Kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL, PostgreSQL, Oracle) và phi quan hệ (MongoDB).
• Thành thạo các công cụ streaming và message queue như Kafka, Zookeeper, cùng với Debezium để xử lý dữ liệu thời gian thực.
• Sử dụng GitLab để quản lý source code và triển khai CI/CD pipeline.
Kỹ năng mềm
• Phân tích và giải quyết vấn đề: Có khả năng xử lý luồng dữ liệu phức tạp và cải thiện quy trình hiện tại.
• Giao tiếp và làm việc nhóm: Truyền đạt ý tưởng kỹ thuật rõ ràng với các bên liên quan không chuyên môn.
• Thích nghi và tự quản lý: Linh hoạt với các yêu cầu mới và chủ động hoàn thành công việc đúng thời hạn.
Kinh nghiệm thực tế
• Triển khai pipeline dữ liệu lớn (>1TB) với các kiến trúc phức tạp, đặc biệt trong môi trường cloud-based (GCP, AWS, hoặc Azure).
• Tối ưu hóa pipeline để giảm độ trễ, cải thiện tốc độ xử lý, và giảm chi phí.
• Giải quyết vấn đề phân mảnh pipeline, xử lý lỗi dữ liệu, và đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
• Tham gia dẫn dắt dự án Self-Service BI và các báo cáo chiến lược.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 17.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng
- Thưởng các ngày nghỉ lễ , Thưởng lương tháng 13; Thưởng tết: (1 - 5 tháng cơ bản tùy năng lực); Thưởng sinh nhật,…..
- Review lương 2 lần/năm;
- Phụ cấp ăn trưa, đi lại, nhà trọ
- Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày;
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và được học thêm nhiều kinh nghiệm;
- Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;
- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí;
- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng;
- Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, toà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

