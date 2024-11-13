Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Hoàn Vũ Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng ý tưởng, triển khai ý tưởng thiết kế.

Thiết kế lại phối cảnh, sân khấu sự kiện.

Thực hiện các bản vẽ mặt bằng bố trí, dựng hình ảnh, clip 3D.

Hoàn thiện bản vẽ cuối cùng, bản vẽ kỹ thuật trước khi sản xuất.

Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo chất lượng, nguyên vật liệu của các hạng mục sản xuất.

Nghiên cứu, cập nhật các công nghệ, xu hướng mới nhất trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện đồng thời tìm ra các thông tin phù hợp hỗ trợ quá trình hình thành ý tưởng.

Điều phối, làm việc với bộ phận có liên quan để đảm bảo việc triển khai và thi công thực tế ngoài công trình

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2-5 năm, đã có kinh nghiệm thiết kế sân khấu sự kiện, event, ...

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế, Đồ họa, Mỹ thuật,... (hoặc có các bằng cấp, chứng chỉ tương đương).

Thành thạo công việc thiết kế 3D và 2D (ưu tiên xài phần mềm Sketch Up, render Lumion hoặc Enscape, Chaos Vintage...)

Có tư duy thiết kế, nắm bắt style của nhiều ngành hàng sản phẩm khác nhau.

Có óc sáng tạo tốt, sẵn sàng và chủ động trong công việc được giao.

Cẩn thận, thực hiện công việc với mức độ chính xác.

Có nguyện vọng và định hướng phát triển công việc lâu dài.

Tại Công ty TNHH Hoàn Vũ Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Thử việc: 2 tháng (hoặc thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực làm việc).

Thưởng theo thành tích và năng lực, lương tháng 13, lễ tết, hiếu hỷ,...

Nghỉ phép năm, các chính sách khác theo quy định công ty và Luật lao động hiện hành.

Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức và kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.

Được tham gia triển khai nhiều loại hình sự kiện khác nhau: khai trương, động thổ, mở bán, ra mắt sản phẩm, lễ hội, các sự kiện về nghệ thuật, thời trang,... tuỳ vào khả năng và năng lực.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.

Teambuilding, du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoàn Vũ Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.