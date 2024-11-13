Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9,10 tòa PeakView, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lên ý tưởng, thiết kế UI/UX website, mobile app các dự án và hệ thống nội bộ của công ty;

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận trong team để phân tích, đánh giá insight người dùng nhằm tối ưu chất lượng giao diện và nâng cao trải nghiệm

Review, đánh giá và đưa ra các giải pháp tối ưu thiết kế sản phẩm theo mục tiêu và chiến lược của team

Xây dựng và phát triển Design System cho các sản phẩm trong hệ sinh thái

Nắm bắt xu hướng, đề xuất các ý tưởng và giải pháp với mục đích cải tiến cho sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thiết kế giao diện Web/Mobile App.

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe XD, Sketch, Figma, Photoshop, AI.

Am hiểu về các nguyên lý thiết kế, quy chuẩn thiết kế; Nắm rõ quy trình thiết kế sản phẩm

Có kiến thức về công nghệ, khả năng nghiên cứu và xây dựng tài liệu tốt.

Ham học hỏi, cập nhật các xu hướng UI/UX hiện hành để áp dụng vào công việc.

Có tư duy sáng tạo logic, nắm bắt ý tưởng tốt và luôn chủ động trong công việc

Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên tới 20.000.000 VND/tháng; Review lương 2 lần trong năm

Thưởng HẤP DẪN: Thưởng hiệu quả kinh doanh theo 2 quý/ lần + Thưởng tháng lương thứ 13 + Thưởng Lễ

Cơ hội tiên phong xây dựng những công cụ, hệ thống hỗ trợ mang lại lợi thế kinh doanh và hiệu quả vận hành nội bộ

Được trải nghiệm văn hóa làm việc năng động, tập trung đào tạo và phát triển con người

Không gian làm việc chill chill hướng về hồ Hoàng Cầu và tàu điện trên cao, dành riêng cho iKamer, giúp truyền cảm hứng để thỏa sức sáng tạo

Con người là số 1 - bạn sẽ được quan tâm từ thiết bị làm việc, bữa ăn xế chiều, tới chỗ ngủ, từ tủ đầy đồ ăn vặt tới bàn bia, bi-lắc, PS4 xả não, thư viện cho những tâm hồn yêu thích đọc sách...

Các chế độ đãi ngộ khác như Trợ cấp ăn trưa 1 triệu đồng/tháng, Gói khám sức khỏe cao cấp, teambuilding thường xuyên, du lịch dài ngày...

Giờ làm việc 8:30 - 18:00 từ thứ 2 tới thứ 6; ưu tiên sự linh hoạt và chủ động quản trị hiệu suất; cân bằng cuộc sống - công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL

