Tuyển Designer Công ty Cổ phần Z Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty Cổ phần Z Holding
- Hồ Chí Minh: 220 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 9, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
A. Nhiệm vụ chính
• Phát triển, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu: Brand identity, logo, catalogue, profile, packaging… đảm bảo mọi thiết kế tuân theo các tiêu chuẩn về thẩm mỹ, màu sắc, kiểu chữ và hình ảnh.
• Thiết kế các ấn phẩm truyền thông online và offline.(Email marketing, Ecom Banner, Website banner, brochure, flyer, biển bảng,…)
• Quản lý toàn bộ quy trình sáng tạo, đảm bảo tất cả các thiết kế tuân thủ theo bộ nhận diện thương hiệu và duy trì sự nhất quán về mặt hình ảnh của thương hiệu trên các nền tảng.
• Quản lý tài nguyên được giao: phương tiện làm việc, tài nguyên hình ảnh…
• Phối hợp với các bộ phận khác: marketing để đảm bảo thiết kế đáp ứng nhu cầu của các chiến dịch truyền thông, marketing, sự kiện,...
• Hướng dẫn các thành viên trẻ hơn trong team sáng tạo khi cần
• Luôn cập nhật các xu hướng thiết kế mới, công nghệ và phần mềm để cải thiện hiệu quả công việc
• Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý
• Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.
B. Quyền hạn
• Được quyền truy cập các tài liệu, nguồn lực và hỗ trợ từ các phòng ban để đảm bảo hoàn thành công việc.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Z Holding Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Z Holding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
