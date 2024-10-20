Tuyển Designer Công ty Cổ phần quảng cáo và thương mại Gsolution làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 661/3 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Designer

Tham gia xây dựng ý tưởng thiết kế để triển khai dự án (30%) - Nhận brief, phân tích, tìm kiếm thông tin; tìm hiểu insight khách hàng; tiếp cận xu hướng, chất liệu, công nghệ mới để phát triển sản phẩm thiết kế phù hợp cho việc thực hiện dự án có tính sáng tạo. - Tham gia khảo sát dự án cùng với team Account/Operation. - Phác thảo ý tưởng thiết kế. - Tư vấn định hướng mỹ thuật & tính khả thi của các ý tưởng thiết kế cho dự án.

Triển khai và đảm bảo chất lượng ý tưởng thiết kế (60%) - Chịu trách nhiệm các sản phẩm thiết kế; giám sát và quản lý chất lượng đảm bảo thực hiện đúng với ý tưởng đã được phê duyệt. - Phối hợp với team Account trong quá trình thiết kế nhằm đảm bảo đúng tiến độ, đúng yêu cầu và đảm bảo chất lượng thiết kế trong từng dự án. - Phối hợp với team Operation trong quá trình thiết kế nhằm đảm bảo tính khả thi cho việc sản xuất. - Chịu trách nhiệm ra bản vẽ kỹ thuật, kích thước và giám sát trong quá trình triển khai.

Hỗ trợ nội bộ (10%) - Tham gia và hỗ trợ và chịu trách nhiệm hình ảnh trong các sự kiện trong và ngoài công ty. - Tham gia lên ý tưởng và tạo bộ nhận diện thương hiệu công ty: POSM, layout, website, banner, leaflet, brochure, logo, envelop,...

Yêu Cầu Công Việc

+ Tốt nghiệp tại các trường về kiến trúc, mỹ thuật, mỹ thuật công nghiệp, nghệ thuật ứng dụng,...

+ ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

+ Tốt nghiệp các khóa học thiết kế đồ họa (là một lợi thế); + Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa; + Có khả năng phát họa tay ý tưởng (là một lợi thế); + Am hiểu về chất liệu và kỹ thuật in ấn phổ biến trong ngành; + Am hiểu Công nghệ digital.

Tại Công ty Cổ phần quảng cáo và thương mại Gsolution Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương thưởng cạnh tranh

+ Chính sách BHXH, các khoản phụ cấp cơm, điện thoại, di chuyển.

+ Làm việc trong môi trường cty năng động, trẻ, sáng tạo.

+ Được phát huy, tạo điều kiện cho tinh thần tự chủ trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần quảng cáo và thương mại Gsolution

