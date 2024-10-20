Tuyển Designer Công ty Cổ phần quảng cáo và thương mại Gsolution làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Designer Công ty Cổ phần quảng cáo và thương mại Gsolution làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần quảng cáo và thương mại Gsolution
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Công ty Cổ phần quảng cáo và thương mại Gsolution

Designer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty Cổ phần quảng cáo và thương mại Gsolution

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 661/3 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng ý tưởng thiết kế để triển khai dự án (30%) - Nhận brief, phân tích, tìm kiếm thông tin; tìm hiểu insight khách hàng; tiếp cận xu hướng, chất liệu, công nghệ mới để phát triển sản phẩm thiết kế phù hợp cho việc thực hiện dự án có tính sáng tạo. - Tham gia khảo sát dự án cùng với team Account/Operation. - Phác thảo ý tưởng thiết kế. - Tư vấn định hướng mỹ thuật & tính khả thi của các ý tưởng thiết kế cho dự án.
Tham gia xây dựng ý tưởng thiết kế để triển khai dự án (30%)
Triển khai và đảm bảo chất lượng ý tưởng thiết kế (60%) - Chịu trách nhiệm các sản phẩm thiết kế; giám sát và quản lý chất lượng đảm bảo thực hiện đúng với ý tưởng đã được phê duyệt. - Phối hợp với team Account trong quá trình thiết kế nhằm đảm bảo đúng tiến độ, đúng yêu cầu và đảm bảo chất lượng thiết kế trong từng dự án. - Phối hợp với team Operation trong quá trình thiết kế nhằm đảm bảo tính khả thi cho việc sản xuất. - Chịu trách nhiệm ra bản vẽ kỹ thuật, kích thước và giám sát trong quá trình triển khai.
Triển khai và đảm bảo chất lượng ý tưởng thiết kế (60%)
Hỗ trợ nội bộ (10%) - Tham gia và hỗ trợ và chịu trách nhiệm hình ảnh trong các sự kiện trong và ngoài công ty. - Tham gia lên ý tưởng và tạo bộ nhận diện thương hiệu công ty: POSM, layout, website, banner, leaflet, brochure, logo, envelop,...
Hỗ trợ nội bộ (10%)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp tại các trường về kiến trúc, mỹ thuật, mỹ thuật công nghiệp, nghệ thuật ứng dụng,...
+ ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
+ Tốt nghiệp các khóa học thiết kế đồ họa (là một lợi thế); + Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa; + Có khả năng phát họa tay ý tưởng (là một lợi thế); + Am hiểu về chất liệu và kỹ thuật in ấn phổ biến trong ngành; + Am hiểu Công nghệ digital.

Tại Công ty Cổ phần quảng cáo và thương mại Gsolution Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương thưởng cạnh tranh
+ Chính sách BHXH, các khoản phụ cấp cơm, điện thoại, di chuyển.
+ Làm việc trong môi trường cty năng động, trẻ, sáng tạo.
+ Được phát huy, tạo điều kiện cho tinh thần tự chủ trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần quảng cáo và thương mại Gsolution

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần quảng cáo và thương mại Gsolution

Công ty Cổ phần quảng cáo và thương mại Gsolution

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 661/3 Nguyễn Kiệm, phường 9, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-designer-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job214390
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 18 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 18 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty cổ phần Tập đoàn Sinh Thành An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu Công ty cổ phần Tập đoàn Sinh Thành An
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer HỘ KINH DOANH SIXMEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu HỘ KINH DOANH SIXMEN
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LEYA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LEYA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer TP Global Marketing Services FZ-LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu TP Global Marketing Services FZ-LLC
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH UP VM CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH UP VM CONCEPT
7.5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu Tập Đoàn Novaon Pro Company
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm