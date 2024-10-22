Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

Designer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136

- 138 Vành Đai Tây, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Phối hợp cùng bộ phận Truyền thông Marketing để thiết kế các ấn phẩm, phục vụ cho các kênh Truyền thông của Công ty như Facebook, Website, Google, Tiktok, Youtube, Zalo OA Thiết kế sản phẩm phục cho Quảng cáo Online và Các kênh truyền thông: Banner, Cover, Photo, Ảnh động, Infographic, Email MKT,... Thiết kế các sản phẩm cho Quảng cáo Offline: Standee, Banner, Backdrop, Bandroll, Thư mời, Flyer, Voucher, Banner để trang trí văn phòng,... Làm các Video dạng Animation, Biên tập Video theo Kịch bản, làm Sub cho các Video để Quảng cáo Chụp ảnh, Quay phim, lên Kịch bản cho các Sự kiện của Công ty Thiết kế Slide, Brochure, Catalogue giới thiệu sản phẩm Công ty Thiết kế Logo, Bộ nhận diện Truyền thông Quản lý Website và các kênh Truyền thông khách theo chỉ định Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện & chiến dịch Truyền thông Marketing của Công ty Triển khai, giám sát việc sản xuất thành phẩm (in & gia công) Thực hiện các công việc được phân công từ Trưởng phòng Hỗ trợ công việc của các Bộ phận Nhân sự, Kinh doanh.
Phối hợp cùng bộ phận Truyền thông Marketing để thiết kế các ấn phẩm, phục vụ cho các kênh Truyền thông của Công ty như Facebook, Website, Google, Tiktok, Youtube, Zalo OA
Thiết kế sản phẩm phục cho Quảng cáo Online và Các kênh truyền thông: Banner, Cover, Photo, Ảnh động, Infographic, Email MKT,...
Thiết kế các sản phẩm cho Quảng cáo Offline: Standee, Banner, Backdrop, Bandroll, Thư mời, Flyer, Voucher, Banner để trang trí văn phòng,...
Làm các Video dạng Animation, Biên tập Video theo Kịch bản, làm Sub cho các Video để Quảng cáo
Chụp ảnh, Quay phim, lên Kịch bản cho các Sự kiện của Công ty
Thiết kế Slide, Brochure, Catalogue giới thiệu sản phẩm Công ty
Thiết kế Logo, Bộ nhận diện Truyền thông
Quản lý Website và các kênh Truyền thông khách theo chỉ định
Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện & chiến dịch Truyền thông Marketing của Công ty
Triển khai, giám sát việc sản xuất thành phẩm (in & gia công)
Thực hiện các công việc được phân công từ Trưởng phòng
Hỗ trợ công việc của các Bộ phận Nhân sự, Kinh doanh.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm trên 01 năm trong mảng Truyền thông Marketing, đặc biệt cần kinh nghiệm làm Thiết kế Đồ họa, Video Editor cho các Agency, Client có hoạt động Digital MKT trên (Facebook, Google, Youtube, Zalo, Tiktok, ...). Ưu tiên Ứng viên đã có 1 năm làm việc trong các mảng Giáo dục, Đào tạo. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, video editor Khả năng tư duy thẩm mỹ, bố cục tốt, có khả năng sáng tạo Kỹ năng máy tính và tin học văn phòng tốt. Có laptop cá nhân Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm trên 01 năm trong mảng Truyền thông Marketing, đặc biệt cần kinh nghiệm làm Thiết kế Đồ họa, Video Editor cho các Agency, Client có hoạt động Digital MKT trên (Facebook, Google, Youtube, Zalo, Tiktok, ...).
Ưu tiên Ứng viên đã có 1 năm làm việc trong các mảng Giáo dục, Đào tạo.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, video editor
Khả năng tư duy thẩm mỹ, bố cục tốt, có khả năng sáng tạo
Kỹ năng máy tính và tin học văn phòng tốt. Có laptop cá nhân
Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

12 - 18tr/tháng (Bao gồm Lương cơ bản, Lương thâm niên, Lương Lễ Tết Phép, Lương theo Hiệu suất công việc và Hiệu quả kinh doanh, Các khoản phụ cấp theo quy định) Gồm Thưởng nóng, Thưởng Quý/Năm theo kết quả công việc, kết quả kinh doanh và quy định của Công ty Theo Quy định của Công ty và Quy định của Pháp luật Phúc lợi: chính sách cho Ngày Lễ, Tết, Sinh nhật, Nghỉ mát, Hiếu Hỉ, ... theo quy định của Công ty Được đào tạo, kèm cặp bởi cấp trên trực tiếp trong công việc (onjob training); Được đào tạo theo lộ trình và Kế hoạch hàng năm để phát triển chuyên môn nghiệp vụ Có cơ hội Trưởng nhóm tại Công ty và các Công ty khác trong Hệ sinh thái, trong thời gian từ 06 tháng trở lên tùy theo năng lực và kết quả công việc.
12 - 18tr/tháng (Bao gồm Lương cơ bản, Lương thâm niên, Lương Lễ Tết Phép, Lương theo Hiệu suất công việc và Hiệu quả kinh doanh, Các khoản phụ cấp theo quy định)
Gồm Thưởng nóng, Thưởng Quý/Năm theo kết quả công việc, kết quả kinh doanh và quy định của Công ty
Theo Quy định của Công ty và Quy định của Pháp luật
Phúc lợi: chính sách cho Ngày Lễ, Tết, Sinh nhật, Nghỉ mát, Hiếu Hỉ, ... theo quy định của Công ty
Được đào tạo, kèm cặp bởi cấp trên trực tiếp trong công việc (onjob training); Được đào tạo theo lộ trình và Kế hoạch hàng năm để phát triển chuyên môn nghiệp vụ
Có cơ hội Trưởng nhóm tại Công ty và các Công ty khác trong Hệ sinh thái, trong thời gian từ 06 tháng trở lên tùy theo năng lực và kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-designer-thu-nhap-12-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job218388
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 19 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 19 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMEN
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN NÓN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NÓN XANH
18 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Ores Group Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ores Group Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH LAJO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAJO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ OLLI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ OLLI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty TNHH LOTTE C&F Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 35 Triệu Công Ty TNHH LOTTE C&F Vietnam
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH VISUAL MERCHANDISING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH VISUAL MERCHANDISING
7.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Bando Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu Công Ty TNHH Bando Vina
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Global Hansoll làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Global Hansoll
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH HVNet
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CTY TNHH TM DV Truyền Thông The Lamp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 720 - 800 USD CTY TNHH TM DV Truyền Thông The Lamp
720 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Scenic Tours làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 2,200 USD Scenic Tours
1,200 - 2,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Văn Phòng Đại Diện Zen Living Ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 900 USD Văn Phòng Đại Diện Zen Living Ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
500 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Designlab làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Designlab
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty TNHH M.O.I Cosmetics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH M.O.I Cosmetics
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐI CHƠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐI CHƠI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty TNHH LOTTE C&F Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 35 Triệu Công Ty TNHH LOTTE C&F Vietnam
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ OLLI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ OLLI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công ty TNHH Lock & Lock HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Lock & Lock HCM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN HAN SPACES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HAN SPACES
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NAIL LA MOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH NAIL LA MOS
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm