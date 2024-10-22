Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136 - 138 Vành Đai Tây, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Phối hợp cùng bộ phận Truyền thông Marketing để thiết kế các ấn phẩm, phục vụ cho các kênh Truyền thông của Công ty như Facebook, Website, Google, Tiktok, Youtube, Zalo OA Thiết kế sản phẩm phục cho Quảng cáo Online và Các kênh truyền thông: Banner, Cover, Photo, Ảnh động, Infographic, Email MKT,... Thiết kế các sản phẩm cho Quảng cáo Offline: Standee, Banner, Backdrop, Bandroll, Thư mời, Flyer, Voucher, Banner để trang trí văn phòng,... Làm các Video dạng Animation, Biên tập Video theo Kịch bản, làm Sub cho các Video để Quảng cáo Chụp ảnh, Quay phim, lên Kịch bản cho các Sự kiện của Công ty Thiết kế Slide, Brochure, Catalogue giới thiệu sản phẩm Công ty Thiết kế Logo, Bộ nhận diện Truyền thông Quản lý Website và các kênh Truyền thông khách theo chỉ định Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện & chiến dịch Truyền thông Marketing của Công ty Triển khai, giám sát việc sản xuất thành phẩm (in & gia công) Thực hiện các công việc được phân công từ Trưởng phòng Hỗ trợ công việc của các Bộ phận Nhân sự, Kinh doanh.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm trên 01 năm trong mảng Truyền thông Marketing, đặc biệt cần kinh nghiệm làm Thiết kế Đồ họa, Video Editor cho các Agency, Client có hoạt động Digital MKT trên (Facebook, Google, Youtube, Zalo, Tiktok, ...). Ưu tiên Ứng viên đã có 1 năm làm việc trong các mảng Giáo dục, Đào tạo. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, video editor Khả năng tư duy thẩm mỹ, bố cục tốt, có khả năng sáng tạo Kỹ năng máy tính và tin học văn phòng tốt. Có laptop cá nhân Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

12 - 18tr/tháng (Bao gồm Lương cơ bản, Lương thâm niên, Lương Lễ Tết Phép, Lương theo Hiệu suất công việc và Hiệu quả kinh doanh, Các khoản phụ cấp theo quy định) Gồm Thưởng nóng, Thưởng Quý/Năm theo kết quả công việc, kết quả kinh doanh và quy định của Công ty Theo Quy định của Công ty và Quy định của Pháp luật Phúc lợi: chính sách cho Ngày Lễ, Tết, Sinh nhật, Nghỉ mát, Hiếu Hỉ, ... theo quy định của Công ty Được đào tạo, kèm cặp bởi cấp trên trực tiếp trong công việc (onjob training); Được đào tạo theo lộ trình và Kế hoạch hàng năm để phát triển chuyên môn nghiệp vụ Có cơ hội Trưởng nhóm tại Công ty và các Công ty khác trong Hệ sinh thái, trong thời gian từ 06 tháng trở lên tùy theo năng lực và kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.