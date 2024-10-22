Tuyển Designer Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Designer Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Cty TNHH TMDV XNK The Vigo

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Cty TNHH TMDV XNK The Vigo

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 3 đường 33, Phường An Khánh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Sản xuất và chỉnh sửa hình ảnh theo thương hiệu đang phụ trách.
Sản xuất và chỉnh sửa hình ảnh theo thương hiệu đang phụ trách.
Phụ trách thiết kế tất cả các ấn phẩm, vật liệu phục vụ cho mục đích truyền thông/quảng cáo của công ty như: Key visual, promotion graphic design, standee, banner, promotion news, leaflet, brochure, catalog, advertising, advertorial, billboard, poster, online ads & PR, newsletter, shopping bag, name card, customer information form, membership card, membership application form... Lên layout minh họa cho các concepts thiết kế kèm theo bản hướng dẫn chi tiết font, size, type & các tiêu chí mỹ thuật liên quan; Hỗ trợ thiết kế hình ảnh, tranh treo tường,..... cho Đại lý, đối tác theo yêu cầu. Hỗ trợ sự kiện công ty
Phụ trách thiết kế tất cả các ấn phẩm, vật liệu phục vụ cho mục đích truyền thông/quảng cáo của công ty như: Key visual, promotion graphic design, standee, banner, promotion news, leaflet, brochure, catalog, advertising, advertorial, billboard, poster, online ads & PR, newsletter, shopping bag, name card, customer information form, membership card, membership application form...
Lên layout minh họa cho các concepts thiết kế kèm theo bản hướng dẫn chi tiết font, size, type & các tiêu chí mỹ thuật liên quan;
Hỗ trợ thiết kế hình ảnh, tranh treo tường,..... cho Đại lý, đối tác theo yêu cầu.
Hỗ trợ sự kiện công ty
Xây dựng kế hoạch, ý tưởng phục vụ chức năng công việc
Phối hợp chặt chẽ cùng các team nội bộ để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm Phối hợp lên ý tưởng setup chụp hình, dựng phim, quay video theo kịch bản Phát triển các ý tưởng và triển khai các ý tưởng thiết kế phục vụ kênh Marketing của công ty như: Website, mạng xã hội và các kênh offline theo yêu cầu. Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty.
Phối hợp chặt chẽ cùng các team nội bộ để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm
Phối hợp lên ý tưởng setup chụp hình, dựng phim, quay video theo kịch bản
Phát triển các ý tưởng và triển khai các ý tưởng thiết kế phục vụ kênh Marketing của công ty như: Website, mạng xã hội và các kênh offline theo yêu cầu.
Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty.
Các nhiệm vụ phụ: Một số công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và các cấp quản lý
Báo cáo: Các báo cáo công việc liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn/ chuyên môn:
Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành truyền thông đa phương tiện, thiết kế hoặc các ngành tương tự... Có kiến thức toàn diện, bài bản về hoạt động thiết kế, lên ý tưởng phục vụ kênh marketing. Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa hình ảnh (Photoshop, Ai,....) Có khả năng thiết kế video là điểm cộng
Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành truyền thông đa phương tiện, thiết kế hoặc các ngành tương tự...
Có kiến thức toàn diện, bài bản về hoạt động thiết kế, lên ý tưởng phục vụ kênh marketing.
Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa hình ảnh (Photoshop, Ai,....)
Có khả năng thiết kế video là điểm cộng
Số năm kinh nghiệm:
Từ 2-3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, có thể cân nhắc số năm kinh nghiệm nếu ứng viên sáng giá Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Dược - Mỹ phẩm
Từ 2-3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, có thể cân nhắc số năm kinh nghiệm nếu ứng viên sáng giá
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Dược - Mỹ phẩm
Tính cách & kỹ năng cần có:.
Tính cách & kỹ năng cần có:
Cẩn thận , có trách nhiệm trong công việc Có khiếu thẩm mỹ, giao tiếp tốt, chịu được áp lực cao trong công việc Kỹ năng phân tích tình huống, xử lý tình huống và ra quyết định Khả năng sáng tạo, sáng tạo và phân tích tốt. Chủ động cập nhật các kỹ năng mới phù hợp với chuyên môn công việc
Cẩn thận , có trách nhiệm trong công việc
Có khiếu thẩm mỹ, giao tiếp tốt, chịu được áp lực cao trong công việc
Kỹ năng phân tích tình huống, xử lý tình huống và ra quyết định
Khả năng sáng tạo, sáng tạo và phân tích tốt.
Chủ động cập nhật các kỹ năng mới phù hợp với chuyên môn công việc

Tại Cty TNHH TMDV XNK The Vigo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường. Review lương hàng năm. Tham gia BHXH/BHYT/BHTN theo quy định luật lao động. 12 ngày nghỉ phép/năm, ngày nghỉ chưa dùng quy đổi thành lương Thưởng tháng 13, Thưởng KPI Doanh thu quý, thưởng ghi nhận 6 tháng /lần. Thưởng vào các dịp lễ, tết, 1/6, trung thu, quốc tế thiếu nhi, tết cổ truyền, 8/3, 20/10, quà tặng vào ngày sinh nhật, .... Thưởng thâm niên và các chế độ hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản, ... Môi trường làm việc trẻ, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến Các hoạt động nội bộ: Sinh nhật, Teambuilding/du lịch hàng năm, ... Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nội bộ/đào tạo bên ngoài hàng năm;
Thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường.
Review lương hàng năm.
Tham gia BHXH/BHYT/BHTN theo quy định luật lao động.
12 ngày nghỉ phép/năm, ngày nghỉ chưa dùng quy đổi thành lương
Thưởng tháng 13, Thưởng KPI Doanh thu quý, thưởng ghi nhận 6 tháng /lần.
Thưởng vào các dịp lễ, tết, 1/6, trung thu, quốc tế thiếu nhi, tết cổ truyền, 8/3, 20/10, quà tặng vào ngày sinh nhật, ....
Thưởng thâm niên và các chế độ hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản, ...
Môi trường làm việc trẻ, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến
Các hoạt động nội bộ: Sinh nhật, Teambuilding/du lịch hàng năm, ...
Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nội bộ/đào tạo bên ngoài hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH TMDV XNK The Vigo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cty TNHH TMDV XNK The Vigo

Cty TNHH TMDV XNK The Vigo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 3 Đ. số 33, Phường An Khánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam., Thủ Đức, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

