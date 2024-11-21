Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH ẨM THỰC CÁT LỢI LAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC CÁT LỢI LAI
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại CÔNG TY TNHH ẨM THỰC CÁT LỢI LAI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1139 Trần Hưng Đạo, Phường 05, Quận 5

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận

Vệ sinh, setup đầu ca làm việc.
Thực hiện công việc tư vấn menu tại bàn, ghi nhận các order và phối hợp cùng bộ phận Bếp để lên món ăn cho Khách hàng
Phục vụ khách hàng trong quá trình sử dụng.
Dọn dẹp vệ sinh sau ca bán hàng.
Kiểm tra hàng hoá, CCDC (nước, khăn,...) và đặt hàng với BẾP.
Một số công việc khác liên quan theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu
Tuổi từ đủ 18, yêu thích công việc nhà hàng,trung thực, sạch sẽ, chịu khó học hỏi
KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên môn
Ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng qua trường lớp đào tạo/hoặc đang học là một lợi thế
2. Thời Gian làm việc
Ứng viên đăng ký ca trong khung thời gian ca như sau:
Ca sáng: 9h30 - 15h
Ca chiều: 16h - 22h (Lễ Tết có thể về trễ sau 22h

Tại CÔNG TY TNHH ẨM THỰC CÁT LỢI LAI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn;
Thu nhập từ 6-8triệu/tháng (Toàn thời gain)
6-8triệu/tháng (Toàn thời gain)
Thu nhập từ 22.000đ - 30.000đ/giờ (Bán thời gian)
22.000đ - 30.000đ/giờ (Bán thời gian)
Thưởng thành tích, thưởng tháng 13, 14
Được hưởng ưu đãi từ 10% tại tất cả nhà hàng
Cơ hội phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng, được review lương sau 6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ẨM THỰC CÁT LỢI LAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC CÁT LỢI LAI

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC CÁT LỢI LAI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1139 Trần Hưng Đạo, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

