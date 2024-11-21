Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH ẨM THỰC CÁT LỢI LAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1139 Trần Hưng Đạo, Phường 05, Quận 5

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận

Vệ sinh, setup đầu ca làm việc.

Thực hiện công việc tư vấn menu tại bàn, ghi nhận các order và phối hợp cùng bộ phận Bếp để lên món ăn cho Khách hàng

Phục vụ khách hàng trong quá trình sử dụng.

Dọn dẹp vệ sinh sau ca bán hàng.

Kiểm tra hàng hoá, CCDC (nước, khăn,...) và đặt hàng với BẾP.

Một số công việc khác liên quan theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

Tuổi từ đủ 18, yêu thích công việc nhà hàng,trung thực, sạch sẽ, chịu khó học hỏi

KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên môn

Ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng qua trường lớp đào tạo/hoặc đang học là một lợi thế

2. Thời Gian làm việc

Ứng viên đăng ký ca trong khung thời gian ca như sau:

Ca sáng: 9h30 - 15h

Ca chiều: 16h - 22h (Lễ Tết có thể về trễ sau 22h

Tại CÔNG TY TNHH ẨM THỰC CÁT LỢI LAI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn;

Thu nhập từ 6-8triệu/tháng (Toàn thời gain)

Thu nhập từ 22.000đ - 30.000đ/giờ (Bán thời gian)

Thưởng thành tích, thưởng tháng 13, 14

Được hưởng ưu đãi từ 10% tại tất cả nhà hàng

Cơ hội phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng, được review lương sau 6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ẨM THỰC CÁT LỢI LAI

