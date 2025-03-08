Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH STARRY SKY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

- Trình diễn trực tiếp trên nền tảng app PoYo Live

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để chuẩn bị nội dung, hình ảnh và video cho các buổi livestream, đảm bảo chất lượng và tính hấp dẫn.

-Tương tác với người xem, trả lời câu hỏi, tham gia các hoạt động trực tuyến

-Sáng tạo nội dung hấp dẫn để thu hút và giữ chân người xem

- Cập nhật và quản lý các kênh truyền thông xã hội liên quan đến livestream, bao gồm việc tạo nội dung và lên lịch đăng bài để thu hút lượng người xem tối đa.

- Ngoại hình sáng, hoạt bát, năng động

- Giao tiếp tiếng Anh/ tiếng Trung mức cơ bản (hoặc thông thạo)

- Có kinh nghiệm trên Tiktok live, Bigo live (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Có tài lẻ ca hát, nhảy múa, kể chuyện,..vv..

- Khả năng thích nghi tốt & linh hoạt xử lý vấn đề

- Tinh thần trách nhiệm cao & làm việc với thái độ tích cực

Tại CÔNG TY TNHH STARRY SKY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thỏa thuận từ 10.000.000 đến 15.000.000 + Thưởng ( Lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất hàng tháng dựa trên kết quả công việc)

- Được đào tạo khi chưa có kinh nghiệm

- Ký hợp đồng làm việc sau 7 ngày thử việc

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng livestream và phát triển nghề nghiệp

- 4 ngày phép/tháng

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, với nhiều hoạt động team building và sự kiện nội bộ.

