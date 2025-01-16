Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Cocoro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 359D Nguyễn Trọng Tuyển,Hồ Chí Minh

- Biên, phiên dịch.

- Tham gia nghiệp vụ quản lý lao động.

- Đối ứng khách hàng.

- Chi tiết công việc được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

- Tiếng Nhật N2

- Giới tính: Nam, nữ

- Được đào tạo hoàn toàn phục vụ công việc.

-Ưu tiên có kinh nghiệm trong công ty lĩnh vực xuất khẩu lao động

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h (nghỉ trưa 01 tiếng), nghỉ ngày Thứ 7 và ngày Chủ Nhật.

Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Cocoro Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:Theo thỏa thuận

- Được đào tạo để phục vụ công việc. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động của Nhà nước.

- Môi trường làm việc cởi mở, hòa đồng.

- Phỏng vấn tại Văn phòng, nhận việc ngay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Cocoro

