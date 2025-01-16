Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Cocoro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Cocoro
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Cocoro

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 359D Nguyễn Trọng Tuyển,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Biên, phiên dịch.
- Tham gia nghiệp vụ quản lý lao động.
- Đối ứng khách hàng.
- Chi tiết công việc được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Nhật N2
- Giới tính: Nam, nữ
- Được đào tạo hoàn toàn phục vụ công việc.
-Ưu tiên có kinh nghiệm trong công ty lĩnh vực xuất khẩu lao động
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h (nghỉ trưa 01 tiếng), nghỉ ngày Thứ 7 và ngày Chủ Nhật.

Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Cocoro Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:Theo thỏa thuận
- Được đào tạo để phục vụ công việc. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động của Nhà nước.
- Môi trường làm việc cởi mở, hòa đồng.
- Phỏng vấn tại Văn phòng, nhận việc ngay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Cocoro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Cocoro

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 359D Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

