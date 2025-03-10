Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ATRIUM DESIGN AND BUILD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu đô thị Sala,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Cókiến thức về marketing, truyền thông, đặc biệt là ngành nội thất: xu hướng của khách hàng, đặc điểm của thị trường và cạnh tranh.

Thực hiện và triển khai các chiến dịch truyền thông, quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm của công ty, bao gồm các hoạt động:

Tham gia, triển khai tổ chức các sự kiện marketing.

Quản lý ngân sách truyền thông marketing cho bộ phận.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và truyền thông, đề xuất các giải pháp tối ưu.

Hỗ trợ xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác truyền thông/ báo chí.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận Marketing để sản xuất và biên tập các nội dung truyền thông.

Yêu Cầu Công Việc

+ Có khả nănglập và kiểm soát kế hoạch đảm bảo tiến độ công việc đề ra.

+ Tinh trần trách nhiệm, cống hiến, cẩn thận trong công việc.

+ Có quan hệ và kinh nghiệm làm việc với cơ quan báo chí, thương hiệu sản phẩm trong lĩnh vực thiết kế, nội thất….là một lợi thế.

+ Kỹ năng biên tập, viết nội dung.

+ Kỹ năng giao tiếp, ứng xử chuyên nghiệp

+ Kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH ATRIUM DESIGN AND BUILD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm có: Lương cứng + Phụ cấp cơm.

Thu nhập thỏa thuận, cạnh tranh với thị trường.

Thưởng hiệu quả kinh doanh mỗi năm.

Phụ cấp cơm trưa.

Đánh giá và xét tăng lương mỗi năm.

Thử việc nhận 100% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ATRIUM DESIGN AND BUILD

