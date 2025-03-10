Tuyển Dịch vụ quảng cáo COLORME SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 366 Nguyễn Trãi, Phường 8,Hồ Chí Minh, Quận 8

Dịch vụ quảng cáo

Sản xuất và biên tập nội dung, kịch bản cho hệ thống kênh YouTube của công ty bằng các công cụ AI sáng tạo nội dung.

Sử dụng các công cụ AI để sáng và tối ưu hóa nội dung kịch bản video (100% tiếng Anh).

Phối hợp với đội nhóm (Graphic Designer, Video Editor, Channels Manager) để đảm bảo video phù hợp với định hướng và chiến lược của kênh.

Quản lý, lưu trữ và cập nhật thư viện nội dung, kịch bản theo hệ thống.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.



Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Ngôn ngữ Anh hoặc các ngành liên quan.

Có laptop cá nhân đủ đáp ứng cho công việc.

Có kiến thức hoặc đam mê trong việc sử dụng AI để sản xuất nội dung.

Trình độ tiếng Anh tốt.

Kỹ năng cơ bản về biên tập và chỉnh sửa nội dung video.

Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc độc lập và sáng tạo.

Khả năng thích nghi với môi trường làm việc và văn hóa công ty.

Tại COLORME SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: Hỗ trợ chi phí gửi xe.

Hỗ trợ tài liệu, dấu mộc thực tập.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Thưởng dựa trên doanh thu và lợi nhuận.

Thưởng hiệu suất theo tháng, thưởng nóng, thưởng cho cá nhân/đội nhóm xuất sắc dựa trên KPI.

Tham gia team building, du lịch hàng năm.

Làm việc với đội ngũ trẻ tuổi và nhiệt huyết.

Môi trường làm việc sạch, đẹp, giàu cảm hứng.

Được ưu đãi tham gia học các khóa học của colorME SG.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại COLORME SÀI GÒN

