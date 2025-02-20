Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG GIAO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG GIAO
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Dịch vụ quảng cáo

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- 1343 Phạm Văn Thuận, Kp2, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai, Huyện Thống Nhất

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Livestream bán hàng:
Lên kế hoạch, kịch bản livestream, set up livestream, thu hút người xem livestream tương tác, khuấy động không khí trong buổi live.
Livestream: Giới thiệu sản phẩm tới khách hàng các sản phẩm mới, sản phẩm đang ưu đãi giảm giá theo chương trình bán hàng của công ty.
Tương tác và tư vấn cho người xem livestream, kêu gọi người xem mua hàng/tương tác/follow: trò chuyện với người xem, giải đáp thắc mắc, trả lời các câu hỏi của người xem về sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi, cách sử dụng sản phẩm, cách đặt hàng, mua hàng...
Tư vấn, thuyết phục bán hàng cho khách trên livestream.
Chạy chương trình khuyến mại.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo
Thời gian livestream: 3 ca/ngày, khoảng 2h/1 ca.
Thời gian live có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 18 - 32 tuổi.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm livestream, ưu tiên mặt hàng mỹ phẩm, TPCN.
Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn
Có niềm đam mê, hiểu biết, hứng thú với mặt hàng mỹ phẩm, TPCN.
Giao tiếp tốt, xử lý linh hoạt các tình huống trên livestream
Hoạt ngôn, chất giọng dễ nghe (ko nói giọng địa phương)
Nhiệt tình, năng động, nhạy bén, chủ động và có trách nhiệm trong công việc;
Thật thà, chịu khó học hỏi, vui vẻ, hoà đồng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG GIAO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Up to 10tr (Lương cứng + %doanh số live+ phụ cấp+ thưởng).
Lương, thưởng hấp dẫn : theo năng lực làm việc, hiệu quả
Cơ hội làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp
Có cơ hội phát triển năng lực bản thân
Đãi ngộ, Phúc lợi:
Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, ốm đau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG GIAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 281/39/16 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

