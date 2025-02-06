Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Thiết kế các poster và dựng video

Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông nội bộ nhằm nâng cao nhận thức, sự gắn kết và tinh thần làm việc của nhân viên.

Tổ chức các sự kiện nội bộ như hội nghị, team building, sinh nhật công ty... nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các bộ phận và cá nhân.

Phát triển và quản lý các kênh truyền thông nội bộ như bản tin nội bộ, hệ thống thông báo, bảng tin...

Viết bài, biên tập nội dung cho các ấn phẩm truyền thông nội bộ.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông nội bộ.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách hiệu quả.

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, công cụ truyền thông nội bộ mới.

Quản lý ngân sách truyền thông nội bộ.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết kế đồ họa/Truyền thông/Marketing.

Có kỹ năng viết tốt, khả năng biên tập và tạo nội dung hấp dẫn.

Có kỹ năng tổ chức sự kiện và quản lý dự án.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản (Canva, Photoshop, Illustrator là một lợi thế).

Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình và làm việc hiệu quả dưới áp lực cao.

Nắm bắt nhanh các xu hướng truyền thông hiện đại.

Thu nhập từ 9,5 - 11 triệu/tháng

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng các loại bảo hiểm ( BHYT, BHXH, BHTN ) ngay trong tháng thử việc;

Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo ( nếu có );

Cam kết môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

