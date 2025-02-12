Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lập kế hoạch, sáng tạo và triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động Tuyển sinh, truyền thông/kênh truyền thông của Trường;

Tham mưu xử lý và giải quyết các công tác, tình huống liên quan truyền thông, thương hiệu tại Trường nhằm bảo vệ hình ảnh của Tập đoàn, Trường

Thiết kế ấn phẩm cho hoạt động Tuyển sinh, Truyền thông, sự kiện;

Làm việc với các bộ phận, phòng ban, bộ phận tại trường & Tập đoàn để hợp tác, triển khai các hoạt động Tuyển sinh, truyền thông

Tốt nghiệp ĐH thuộc một trong các ngành Truyền thông/Marketing/Báo chí/Quan hệ công chúng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Marketting, Truyền thông, phát triển thương hiệu, tổ chức sự kiện

Ưu tiên ứng viên năng động, có kinh nghiệm trong hoạt động Đoàn/Đội

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo hiệu quả hoạt động lên đến 3 tháng lương

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định. Tham gia BHTN 24/24

15 ngày nghỉ phép có lương

Được review lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group)

