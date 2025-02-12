Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group)
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group)

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lập kế hoạch, sáng tạo và triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động Tuyển sinh, truyền thông/kênh truyền thông của Trường;
Tham mưu xử lý và giải quyết các công tác, tình huống liên quan truyền thông, thương hiệu tại Trường nhằm bảo vệ hình ảnh của Tập đoàn, Trường
Thiết kế ấn phẩm cho hoạt động Tuyển sinh, Truyền thông, sự kiện;
Làm việc với các bộ phận, phòng ban, bộ phận tại trường & Tập đoàn để hợp tác, triển khai các hoạt động Tuyển sinh, truyền thông

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH thuộc một trong các ngành Truyền thông/Marketing/Báo chí/Quan hệ công chúng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Marketting, Truyền thông, phát triển thương hiệu, tổ chức sự kiện
Ưu tiên ứng viên năng động, có kinh nghiệm trong hoạt động Đoàn/Đội

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo hiệu quả hoạt động lên đến 3 tháng lương
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định. Tham gia BHTN 24/24
15 ngày nghỉ phép có lương
Được review lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group)

Quy mô: Chưa cập nhật
Số 8 Phan Đình Giót - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

