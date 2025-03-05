Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần tư vấn chiến lược Pharmaco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Quản lý Dự án:

● Theo dõi và điều phối tiến độ thực hiện các dự án marketing cho ngành dược, đảm bảo hiệu quả và đúng thời hạn.

● Giám sát kết quả dự án và báo cáo cho quản lý.

Sáng tạo Nội dung:

● Viết kịch bản cho video trên TikTok, YouTube; sáng tạo bài viết SEO và PR; chăm sóc fanpage và nghiên cứu thị trường theo yêu cầu dự án.

● Quản trị, phát triển nội dung cho các kênh thuộc hệ sinh thái của Pharmaco Agency, Học viện MPG và Siêu thị thuốc MPG.

Hỗ trợ Tổ chức Sự kiện:

● Hỗ trợ tổ chức sự kiện và hội thảo liên quan đến sản phẩm dược phẩm,

● Tìm kiếm, phối hợp với nhà cung cấp để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ.

Giao tiếp với Khách Hàng:

● Duy trì mối quan hệ với khách hàng, lắng nghe phản hồi và đề xuất giải pháp phù hợp.

● Tham gia họp cùng khách hàng để cập nhật tình hình dự án và nhận ý kiến đóng góp.

Báo cáo và Đánh giá:

● Xây dựng báo cáo định kỳ về tiến độ và kết quả dự án.

● Phân tích dữ liệu nhằm đưa ra cải tiến cho các dự án trong tương lai.

6. Thực hiện các Nhiệm vụ khác:theo sự phân công của BGĐ

6. Thực hiện các Nhiệm vụ khác:

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Dược, Marketing, Quản trị kinh doanh

Trình độ học vấn:

● Kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc ở vị trí Content Marketing ở các công ty Dược

Kinh nghiệm:

● Kỹ năng:

Kỹ năng:

● Kỹ năng giao tiếp, đàm phán , thuyết trình tốt .

● Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt .

● Khả năng làm việc độc lập, đội nhóm tốt và chịu áp lực cao.

● Sử dụng thành thạo công cụ văn phòng (Excel, Word…), các công cụ AI, phần mềm Canva, Capcut

● Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt.

Phẩm chất cá nhân: Sáng tạo, Năng động, Nhiệt tình, Trung thực, Trách nhiệm

Phẩm chất cá nhân:

Tại Công ty cổ phần tư vấn chiến lược Pharmaco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: 8 – 12 triệu/tháng tuỳ năng lực, kinh nghiệm + thưởng dự án

Thu nhập:

● Phụ cấp ăn trưa: 500.000/tháng

● Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động sau khi hết thử việc

● Thưởng lễ, tết, tháng lương 13 và các chế độ thưởng khác.

● Được học miễn phí các khoá đào tạo tại Học viện Marketing Y Dược MPG

● Du lịch và tham gia các hoạt động của công ty hàng năm.

● Được đào tạo các kỹ năng, công nghệ mới.

● Chế độ nghỉ lễ, nghỉ tết, và các chính sách phúc lợi.

● Môi trường làm việc thân thiện & năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn chiến lược Pharmaco Việt Nam

