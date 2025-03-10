Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 80 đường D2 khu dân cư phú hoà 1 - thủ dầu một,Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc

- Livestream (4 tiếng) tư vấn bán hàng qua các kênh online của Công ty(thương hiệu Goojodoq): tiktok,shoppe chủ yến bán về đồ điện tử như máy chiếu,đồng hồ thông minh vv….

- Lên ý tưởng và viết nội dung livestream và quay 1-2 video phù hợp với từng chiến dịch và từng đối tượng khách hàng.

- Cập nhật sản phẩm, hình ảnh nội dung sản phẩm liên tục trên các kênh online

- Nghiên cứu trends, bắt trend tạo hiệu ứng tốt để đạt hiệu quả cao nhất

- Thời gian làm việc: 09h-18h từ Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ tuổi từ 18 – 30 tuổi.

- Có kinh nghiệm livestream các kênh...

- Gương mặt ưa nhìn, giọng chuẩn, không ngọng

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.

- Nhanh nhẹn, xử lí tình huống tốt để xử lí các vấn đề phát sinh khi livestream.

- Sáng tạo và đổi mới cách livestream để tạo sự phong phú hơn cho nội dung.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển.

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với khả năng và kinh nghiệm.

- Thưởng hoa hồng, tiền chuyên cần,đánh giá năng lực & xét lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX

