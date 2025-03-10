Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 80 đường D2 khu dân cư phú hoà 1

- thủ dầu một,Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Livestream (4 tiếng) tư vấn bán hàng qua các kênh online của Công ty(thương hiệu Goojodoq): tiktok,shoppe chủ yến bán về đồ điện tử như máy chiếu,đồng hồ thông minh vv….
- Lên ý tưởng và viết nội dung livestream và quay 1-2 video phù hợp với từng chiến dịch và từng đối tượng khách hàng.
- Cập nhật sản phẩm, hình ảnh nội dung sản phẩm liên tục trên các kênh online
- Nghiên cứu trends, bắt trend tạo hiệu ứng tốt để đạt hiệu quả cao nhất
- Thời gian làm việc: 09h-18h từ Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 18 – 30 tuổi.
- Có kinh nghiệm livestream các kênh...
- Gương mặt ưa nhìn, giọng chuẩn, không ngọng
- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.
- Nhanh nhẹn, xử lí tình huống tốt để xử lí các vấn đề phát sinh khi livestream.
- Sáng tạo và đổi mới cách livestream để tạo sự phong phú hơn cho nội dung.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển.
- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với khả năng và kinh nghiệm.
- Thưởng hoa hồng, tiền chuyên cần,đánh giá năng lực & xét lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 80 đường D2, Khu dân cư Phú Hoà, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

