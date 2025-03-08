Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN làm việc tại Thái Bình thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- 109 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Về Livestream (70%)
2. Về Booking KOC/KOL (30%)

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn
Tự tin trước ống kính, giao tiếp lịch sự
Có kinh nghiệm livestream tối thiểu 1 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 8 - 15 triệu (tùy theo năng lực)
• Thưởng các dịp Lễ, Tết theo chính sách Công ty
• Ăn cơm trưa T2-T6 và ăn sáng mỗi T6 tại canteen do Cty đài thọ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 109 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

