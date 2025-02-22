Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- 109 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện livestream bán sản phẩm trên các nền tảng như Facebook, TikTok, Shopee, v.v.
- Giới thiệu sản phẩm, tư vấn khách hàng về công dụng, cách sử dụng và lợi ích của yến sào.
- Tương tác với khách hàng trong lúc livestream, giải đáp thắc mắc và thúc đẩy chốt đơn.
- Chuẩn bị kịch bản, nội dung để livestream hấp dẫn và thu hút người xem.
- Phối hợp với bên sản xuất livestream tại xưởng hoặc showroom thực tế
- Làm mẫu quay video ngắn, đăng bài quảng cáo sản phẩm khi có yêu cầu từ trưởng phòng thay cho phiên livestream

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước ống kín
Yêu thích công việc livestream bán hàng và mong muốn tìm được môi trường tốt để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm, xây dựng hình ảnh cá nhân
Thái độ trung thực, chịu khó học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản : 3,000,000 + Hoa hồng bán hàng theo doanh số
Được đào tạo kỹ năng bán hàng
Có cơ hội làm việc với các nhãn hàng lớn, hợp tác và tiếp xúc với các KOL người nổi tiếng
Sau thời gian thực tập xét duyệt trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 109 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

