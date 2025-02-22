Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - 109 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Dịch vụ quảng cáo

- Thực hiện livestream bán sản phẩm trên các nền tảng như Facebook, TikTok, Shopee, v.v.

- Giới thiệu sản phẩm, tư vấn khách hàng về công dụng, cách sử dụng và lợi ích của yến sào.

- Tương tác với khách hàng trong lúc livestream, giải đáp thắc mắc và thúc đẩy chốt đơn.

- Chuẩn bị kịch bản, nội dung để livestream hấp dẫn và thu hút người xem.

- Phối hợp với bên sản xuất livestream tại xưởng hoặc showroom thực tế

- Làm mẫu quay video ngắn, đăng bài quảng cáo sản phẩm khi có yêu cầu từ trưởng phòng thay cho phiên livestream

Yêu Cầu Công Việc

Ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước ống kín

Yêu thích công việc livestream bán hàng và mong muốn tìm được môi trường tốt để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm, xây dựng hình ảnh cá nhân

Thái độ trung thực, chịu khó học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản : 3,000,000 + Hoa hồng bán hàng theo doanh số

Được đào tạo kỹ năng bán hàng

Có cơ hội làm việc với các nhãn hàng lớn, hợp tác và tiếp xúc với các KOL người nổi tiếng

Sau thời gian thực tập xét duyệt trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN

