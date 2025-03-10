Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Dịch vụ quảng cáo

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- 136

- 138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Lập kế hoạch và triển khai việc thực hiện hoạt động Digital Marketing trên các kênh truyền thông số, quản lý và theo dõi tương tác trên các trang của Website, Facebook, Youtube, Tiktok, Zalo…;
Thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo để có các điều chỉnh hợp lý, tăng hiệu quả quảng cáo;
Cập nhật thường xuyên insights người dùng cũng như những thay đổi trên các phương tiện;
Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu kết quả thực hiện các chiến dịch Digital Marketing;
Phân tích, báo cáo đánh giá hiệu quả của các chiến dịch;
Đề xuất phát triển và trực tiếp triển khai các kênh Digital marketing mới hoặc các mô hình bán hàng mới;
Tham gia xây dựng các chương trình Marketing tổng thể và các chiến dịch theo từng tháng cùng với Trưởng Phòng FCS.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quản trị Kinh doanh,... và các chuyên ngành liên quan khác;
Từ 1 năm kinh nghiệm vận hành một hoặc nhiều kênh marketing, đặc biệt là facebook, zalo ads;
Kỹ năng sử dụng các công cụ, quản lý và tối ưu chiến dịch quảng cáo trên kênh marketing cụ thể (Google ads, Facebook ads, Zalo ads, … các kênh khác);
Kỹ năng content writing & visual making ở mức tốt;
Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và lập chiến lược dựa trên số liệu thực tế;
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;
Chủ động, trách nhiệm trong công việc;
Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực: chứng khoán, tài chính, thương mại trực tuyến;
Có kinh nghiệm chạy quảng cáo các sản phẩm mới là điểm cộng.

Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực;
Tháng lương thứ 13, thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh;
Hưởng bảo hiểm sức khỏe bổ sung cho nhân viên (FPT Care);
Được đài thọ các chi phí phát sinh khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, các khóa đào tạo theo yêu cầu công việc hàng năm;
Được đóng BHXH-YT-TN theo quy định của Luật Lao động và chế độ phúc lợi khác của Công ty;
Nhân viên được lựa chọn sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến, đánh giá thực hiện công việc rõ ràng và chế độ đãi ngộ thỏa đáng.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình

