Tuyển Dịch vụ quảng cáo Hộ kinh doanh The Empire làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - 144 - 146 Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

h giá hiệu quả nội dung SEO, đề xuất cải tiến để tăng độ phủ và chuyển đổi.

Cập nhật xu hướng mới về SEO và thị trường đồng hồ cao cấp để áp dụng vào chiến lược nội dung.

Sử dụng các công cụ hỗ trợ như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, Semrush để phân tích và tối ưu.

Content Social Media

Quản lý và phát triển nội dung trên Facebook, Instagram, etc. bao gồm viết bài, lên lịch đăng bài, quản lý tương tác.

Xây dựng nội dung hấp dẫn, đúng insight khách hàng mục tiêu trong phân khúc đồng hồ xa xỉ.

Tối ưu hóa nội dung để tăng reach & engagement, cập nhật thuật toán Facebook, Instagram để điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Phối hợp với designer và video editor để tạo ra nội dung đa phương tiện (hình ảnh, video, infographic,...)..

Đánh giá hiệu quả nội dung Facebook, đề xuất cải tiến để tăng hiệu suất.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Requirements

Độ tuổi từ 1999 - 2002

Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xa xỉ hoặc bán lẻ.

Am hiểu về SEO, biết cách nghiên cứu từ khóa và tối ưu hóa nội dung chuẩn SEO

Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo, biết cách kể chuyện hấp dẫn qua nội dung.

Hiểu biết về thuật toán Facebook và cách tối ưu nội dung để tăng reach & engagement.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng tự học hỏi và cập nhật xu hướng mới.

Tại Hộ kinh doanh The Empire Thì Được Hưởng Những Gì

Environment

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, toàn bộ nhân sự đều tôn trọng lẫn nhau

Cực kì hạn chế vấn đề OT, khung giờ làm việc từ 9 - 17g từ T2 - T6 tại 144 - 146 Nguyễn Thái Bình quận 1

Được leader hỗ trợ, mentor 1:1 các kĩ năng liên quan đến marketing và career path

Benefit

Thử việc 2 tháng, thử việc nhận 60% lương

Mức lương dựa trên năng lực bao gồm lương cứng, hoa hồng và phụ cấp ăn trưa, review lương sau 1 năm dựa trên performance của nhân sự

Được công ty hỗ trợ tất cả thiết bị, công cụ cần thiết để thực hiện công việc

Company trip và lương thưởng thương lượng trong quá trình làm việc

Hỗ trợ các khóa học marketing để nhân sự nâng cao trình độ

LƯU Ý:

NẾU ỨNG VIÊN PHÙ HỢP CÔNG TY SẼ LIÊN HỆ TRONG VÒNG 2 TUẦN ĐỂ PHỎNG VẤN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh The Empire

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin