Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Tâm An Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

495 Kim Ngưu - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội

- Quay, chụp sản phẩm cho shop

- Chỉnh sửa video, cắt ghét trên các phần mềm photoshop, canva, capcut,….

- Biết phối đồ cho mẫu, biết tạo dáng cho mẫu

- Lên content, ý tưởng, kịch bản cho những buổi quay về sản phầm của shop

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Media từ 6 tháng trở lên

- Biết sử dụng máy ảnh , thành thạo các phần mềm chỉnh sửa: capcut, pts, canva,….

- Thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc

- Được cung cấp trang thiết bị quay dựng

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Tâm An Finance Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: 8-15tr, ( có thưởng lễ Tết, tháng 13)

- Phụ cấp 500K nhà ở + tiền ăn + tiền xe ( 26 ngày công )

- Thưởng các ngày lễ, thưởng quý,Tết âm lịch, Tết dương lịch, lương tháng 13

- Được trả lương từ M10 – M15 hàng tháng

- Môi trường làm việc gen Z, năng động, thoải mái, sếp siêu tâm lý

- Xét tăng lương và vị trí định kỳ

- Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc.

