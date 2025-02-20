Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Tâm An Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Tâm An Finance
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Tâm An Finance

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 495 Kim Ngưu

- Vĩnh Tuy

- Hai Bà Trưng

- Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Quay, chụp sản phẩm cho shop
- Chỉnh sửa video, cắt ghét trên các phần mềm photoshop, canva, capcut,….
- Biết phối đồ cho mẫu, biết tạo dáng cho mẫu
- Lên content, ý tưởng, kịch bản cho những buổi quay về sản phầm của shop

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Media từ 6 tháng trở lên
- Biết sử dụng máy ảnh , thành thạo các phần mềm chỉnh sửa: capcut, pts, canva,….
- Thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc
- Được cung cấp trang thiết bị quay dựng

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Tâm An Finance Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: 8-15tr, ( có thưởng lễ Tết, tháng 13)
- Phụ cấp 500K nhà ở + tiền ăn + tiền xe ( 26 ngày công )
- Thưởng các ngày lễ, thưởng quý,Tết âm lịch, Tết dương lịch, lương tháng 13
- Được trả lương từ M10 – M15 hàng tháng
- Môi trường làm việc gen Z, năng động, thoải mái, sếp siêu tâm lý
- Xét tăng lương và vị trí định kỳ
- Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Tâm An Finance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Tâm An Finance

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 495 Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

