Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FAMVITA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FAMVITA
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FAMVITA

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FAMVITA

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Khu đô thị IEC

- Thanh Trì

- Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Booking KOL (Được đào tạo nếu chưa biết)
Hiểu về mô hình hợp tác với KOL, hiểu về năng lực KOL, lựa chọn KOL, tiến hành đàm phán, thương lượng, hợp đồng
Có khả năng lên ý tưởng và hỗ trợ kịch bản, lập kế hoạch cho việc hợp tác quảng cáo, kết hợp với KOL tạo ra những video chất lượng
Phối hợp với team Marketing, Media hỗ trợ các hoạt động để triển khai chiến dịch truyền thông
Live Stream ( Đã có kinh nghiệm Livestream bán hàng)
Lên sóng Livestream Tiktok, nói chuyện và chốt đơn hàng trên Livestream.
Làm việc cùng cộng sự, họp bàn tối ưu ngân sách cho Livestream theo ngày, theo tháng, theo quý.
Thực hiện việc quản lý, cập nhật, cải thiện nội dung trên Livestream. Từ đó, giúp tăng doanh thu cho Công ty và thu nhập cho bản thân.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, ưu tiên ngoại hình ưa nhìn
Ứng viên đã từng có kinh nghiệm livestream bán hàng.
Ứng viên quan tâm đến mảng Làm đẹp/Chăm sóc cơ thể, ưu tiên đã có kinh nghiệm booking KOL/KOCs trong lĩnh vực này.
Hiểu được định vị thương hiệu và nhu cầu, chủ động tìm kiếm nguồn KOL phù hợp theo mục tiêu, hiểu chính sách nền tảng TikTok

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FAMVITA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000đ - 12.000.000đ + thưởng KPI tùy theo năng lực
Môi trường GenZ làm việc open
Cơ hội thăng tiến không giới hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FAMVITA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FAMVITA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: LK2-186, Khu Tái Định Cư- Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội

