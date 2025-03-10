Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 29 Tòa Ellipse 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Lên kế hoạch chạy quảng cáo trên nền tảng Tiktok

Thống kê, phân tích các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, chi phí, nguồn lực.

Phối hợp với phòng để tăng hiệu quả công việc cũng như định hướng phát triển.

Đảm bảo đạt KPI đề ra, tối ưu hoá chi phí marketing.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Từ 6 thángkinh nghiệm chạy quảng cáo Tiktok, Facebook

Uư tiên đã có kinh nghiệm chạy quảng cáo về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, làm đẹp, đặc biệt nước hoa

Có kinh nghiệm ý tưởng về thiên về Content sáng tạo nội dung,..

Nhiệt huyết, năng động, kiên trì, trung thực và teamwork tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định của nhà nước

Tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch hằng năm của công ty

Môi trường làm việc cởi mở,năng động, trẻ trung, công bằng, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Nước uống, đồ ăn nhẹ trong giờ

