Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 29 Tòa Ellipse 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Lên kế hoạch chạy quảng cáo trên nền tảng Tiktok
Thống kê, phân tích các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, chi phí, nguồn lực.
Phối hợp với phòng để tăng hiệu quả công việc cũng như định hướng phát triển.
Đảm bảo đạt KPI đề ra, tối ưu hoá chi phí marketing.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 6 thángkinh nghiệm chạy quảng cáo Tiktok, Facebook
Uư tiên đã có kinh nghiệm chạy quảng cáo về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, làm đẹp, đặc biệt nước hoa
Có kinh nghiệm ý tưởng về thiên về Content sáng tạo nội dung,..
Nhiệt huyết, năng động, kiên trì, trung thực và teamwork tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định của nhà nước
Tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch hằng năm của công ty
Môi trường làm việc cởi mở,năng động, trẻ trung, công bằng, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Nước uống, đồ ăn nhẹ trong giờ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI
