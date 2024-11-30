Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng M, Tòa A2, Chung cư Topaz City, 39 Cao Lỗ, Phường 4,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu livestream, xây dựng kịch bản livestream từ Bộ phận Ecommerce.
Phối hợp với bộ phận Ecommerce lên ý tưởng, nội dung mới để thu hút người xem và mua hàng.
Thực hiện livestream giới thiệu, bán hàng các sản phẩm của công ty. Trò chuyện với người xem livestream, giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem về sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi, cách sử dụng sản phẩm, cách đặt hàng, mua hàng...
Các công việc khác nằm trong phạm vi công việc,....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các trường Đại học, cao đắng có liên quan,....
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao
Đã từng làm việc trong nhóm livestream 3-5 người là 1 lợi thế
Nhanh nhẹn, nhiệt tình và am hiểu về các hoạt động bán hàng livestream
Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt để xử lý các vấn đề phát sinh khi livestream
Có kiến thức cơ bản về thời trang
Ưu tiên nữ độ tuổi từ 18 - 26 (ngoại hình sáng, hoạt ngôn, vui tính)
Có kinh nghiệm livestream từ 3-12 tháng
Sáng tạo và đổi mới cách livestream để tạo sự phong phú hơn cho nội dung

Tại Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại một trong những môi trường trẻ trung, năng động, thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thời trang nội y.
Lương cứng: 200k/giờ (300k – 500k/buổi)
Thưởng hoa hồng theo doanh thu bán hàng/tháng
Thưởng Phiếu hàng công ty
Nâng cao kĩ năng giao tiếp và mở rộng thêm các kiến thức trong ngành thời trang

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ

Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

