Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ
- Hồ Chí Minh:
- Tầng M, Tòa A2, Chung cư Topaz City, 39 Cao Lỗ, Phường 4,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận yêu cầu livestream, xây dựng kịch bản livestream từ Bộ phận Ecommerce.
Phối hợp với bộ phận Ecommerce lên ý tưởng, nội dung mới để thu hút người xem và mua hàng.
Thực hiện livestream giới thiệu, bán hàng các sản phẩm của công ty. Trò chuyện với người xem livestream, giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem về sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi, cách sử dụng sản phẩm, cách đặt hàng, mua hàng...
Các công việc khác nằm trong phạm vi công việc,....
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao
Đã từng làm việc trong nhóm livestream 3-5 người là 1 lợi thế
Nhanh nhẹn, nhiệt tình và am hiểu về các hoạt động bán hàng livestream
Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt để xử lý các vấn đề phát sinh khi livestream
Có kiến thức cơ bản về thời trang
Ưu tiên nữ độ tuổi từ 18 - 26 (ngoại hình sáng, hoạt ngôn, vui tính)
Có kinh nghiệm livestream từ 3-12 tháng
Sáng tạo và đổi mới cách livestream để tạo sự phong phú hơn cho nội dung
Tại Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 200k/giờ (300k – 500k/buổi)
Thưởng hoa hồng theo doanh thu bán hàng/tháng
Thưởng Phiếu hàng công ty
Nâng cao kĩ năng giao tiếp và mở rộng thêm các kiến thức trong ngành thời trang
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
