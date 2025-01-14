Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 38 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo

- Phát sóng trực tiếp trên các nền tảng công ty yêu cầu

- Giao tiếp, tương tác với người xem

- Làm các công việc khác được giao

Yêu Cầu Công Việc

- Có năng khiếu về âm nhạc, nói chuyện, ngoại hình sáng, chăm chỉ

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Năng động, hòa đồng

Tại Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thương lượng

- Bao ăn ( 3 buổi), bao ở ktx

- Được training đào tạo vũ đạo, nhảy,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star

