Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 38 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phát sóng trực tiếp trên các nền tảng công ty yêu cầu
- Giao tiếp, tương tác với người xem
- Làm các công việc khác được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có năng khiếu về âm nhạc, nói chuyện, ngoại hình sáng, chăm chỉ
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Năng động, hòa đồng
Tại Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: thương lượng
- Bao ăn ( 3 buổi), bao ở ktx
- Được training đào tạo vũ đạo, nhảy,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Biubiu Star
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
