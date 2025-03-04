Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 134 Nguyễn Văn Kỉnh , Phường Thạnh Mỹ Lợi ,Q2, TP Thủ Đức , TP HCM, Quận Thủ Đức

Dịch vụ quảng cáo

Phát triển và thực hiện chiến lược Social Media Marketing toàn diện cho công ty và khách hàng.

Tạo nội dung hấp dẫn và sáng tạo trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, v.v.) phù hợp với từng đối tượng khách hàng mục tiêu.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh Social Media, theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch.

Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược Social Media phù hợp.

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing trên các nền tảng mạng xã hội, bao gồm cả việc lên kế hoạch ngân sách.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đo lường hiệu quả của các chiến dịch Social Media và báo cáo kết quả.

Tương tác với người dùng trên mạng xã hội, giải đáp thắc mắc và xử lý các phản hồi.

Chỉnh sửa video, hình ảnh và tạo nội dung hấp dẫn bằng các phần mềm chuyên nghiệp như Canva, Capcut.

Quay dựng video và chụp ảnh sản phẩm chất lượng cao.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và xây dựng mối quan hệ với họ trên các nền tảng mạng xã hội.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Social Media Marketing.

Hiểu biết sâu rộng về các nền tảng mạng xã hội và các xu hướng Social Media hiện nay.

Kỹ năng viết nội dung tốt, sáng tạo và hấp dẫn.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video và hình ảnh như Canva, Capcut.

Kỹ năng quay dựng video và chụp ảnh sản phẩm.

Kỹ năng sử dụng các công cụ SEO và phân tích từ khóa.

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý dự án.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, video.

Am hiểu về các chiến lược Marketing Youtube và các thuật toán của nền tảng này.

Có kinh nghiệm sử dụng AI trong việc tạo nội dung là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận)

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Các hoạt động team building thường xuyên.

Thưởng lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

