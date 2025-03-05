Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NASI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16 Đường 4, Khu Đô Thị Lakeview City, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

- Livestream trên các kênh TMĐTchính thức của công ty bao gồm TikTok, Shopee,..

- Livestream giới thiệu, tương tác với khách hàng trên Livestream, giải đáp các thắc mắc, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về các sản phẩm, dịch vụ của công ty

- Lên kịch bản bán sản phẩm

- Tăng tương tác, giữ chân người xem và thúc đẩy KH đặt mua sản phẩm ngay trong livestream

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

- Có khả năng nói chuyện tự tin trước máy quay, chất giọng rõ ràng, dễ nghe, sức khoẻ và thể lực tốt.

- Có khả năng giao lưu với người xem.

- Có trách nhiệm với công việc.

- Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng. Có chất giọng dễ nghe, thu hút, dẫn dắt người xem.

- Siêng năng, trung thực, trách nhiệm, cầu tiến.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm livestream và am hiểu về mỹ phẩm & dụng cụ trang điểm cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NASI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng + hoa hồng: thỏa thuận trực tiếp ( từ 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ).

- Được tạo cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.

- Môi trường trẻ trung, thân thiện, được trao dồi, học hỏi, năng động, thoải mái.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN, thưởng đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NASI VIỆT NAM

