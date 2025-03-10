Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH FEG BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 218/15 Bình Lợi, Phường 13,Hồ Chí Minh

Thực hiện các buổi livestream giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm trên Tiktok.

Thực hiện các buổi livestream giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm trên Tiktok.

Live 15-20 buổi/tháng, mỗi buổi khoảng 2-3h trên kênh TikTok của FEG Việt Nam

Sáng tạo các kịch bản, trò chơi để thu hút khách hàng tăng doanh thu livestream.

Có sự am hiểu về mỹ phẩm, làm đẹp;

Có sự am hiểu về mỹ phẩm, làm đẹp;

Khả năng giao tiếp lưu loát, có kinh nghiệm livestream trên sàn TMĐT;

Ngoại hình sáng, ưa nhìn, hiện đại, có mi dài, mày dài là một lợi thế;

Có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc;

Yêu thích sáng tạo, nhanh nhẹn, biết nắm bắt xu hướng.

Tại CÔNG TY TNHH FEG BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Cast: 100 - 200k/h (tùy kinh nghiệm host)

Hoa hồng: 5%/ doanh thu livestream

Ca làm việc linh hoạt: đăng ký các phiên live chiều/tối

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FEG BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin