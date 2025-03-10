Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH FEG BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH FEG BEAUTY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 218/15 Bình Lợi, Phường 13,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các buổi livestream giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm trên Tiktok.
Live 15-20 buổi/tháng, mỗi buổi khoảng 2-3h trên kênh TikTok của FEG Việt Nam
Sáng tạo các kịch bản, trò chơi để thu hút khách hàng tăng doanh thu livestream.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có sự am hiểu về mỹ phẩm, làm đẹp;
Khả năng giao tiếp lưu loát, có kinh nghiệm livestream trên sàn TMĐT;
Ngoại hình sáng, ưa nhìn, hiện đại, có mi dài, mày dài là một lợi thế;
Có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc;
Yêu thích sáng tạo, nhanh nhẹn, biết nắm bắt xu hướng.
Tại CÔNG TY TNHH FEG BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Cast: 100 - 200k/h (tùy kinh nghiệm host)
Hoa hồng: 5%/ doanh thu livestream
Ca làm việc linh hoạt: đăng ký các phiên live chiều/tối
