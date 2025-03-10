Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH QIANDU MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH QIANDU MEDIA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 1 và tầng 2, căn nhà số 14 – 16 Đường số 7, Khu Z756, Phường 12,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện set up bối cảnh live, lên ý tưởng live cho việc bán hàng trên kênh tiktok về đa dạng lĩnh vực: táo đỏ, mỹ phẩm…
Livestream hằng ngày trên tiktok theo các khung giờ linh động
Phối hợp với các bộ phận liên quan.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội
Giọng dễ nghe
Ngoại hình ưa nhìn, tự tin, hoạt ngôn trước ống kính
Tại CÔNG TY TNHH QIANDU MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Không có kinh nghiệm được đào tạo
Lương từ 10-25 triệu/tháng (deal theo năng lực)+hoa hồng
Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương
Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước
Môi trường trẻ trung, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QIANDU MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
