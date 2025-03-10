Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH QIANDU MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 1 và tầng 2, căn nhà số 14 – 16 Đường số 7, Khu Z756, Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện set up bối cảnh live, lên ý tưởng live cho việc bán hàng trên kênh tiktok về đa dạng lĩnh vực: táo đỏ, mỹ phẩm…

Livestream hằng ngày trên tiktok theo các khung giờ linh động

Phối hợp với các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội

Giọng dễ nghe

Ngoại hình ưa nhìn, tự tin, hoạt ngôn trước ống kính

Tại CÔNG TY TNHH QIANDU MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Không có kinh nghiệm được đào tạo

Lương từ 10-25 triệu/tháng (deal theo năng lực)+hoa hồng

Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước

Môi trường trẻ trung, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QIANDU MEDIA

