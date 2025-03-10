Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CP DỊCH VỤ NHÂN LỰC TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2/83 Phan Thúc Duyện, P.4, Q. Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

80% content marketing

Xây dựng chiến lược, sáng tạo nội dung để phát triển hệ thống Social (Facebook, Tiktok, Youtube,..)

Tham gia lên kế hoạch, tổ chức các buổi ngoại khóa và workshop hàng tháng.

Phối hợp với các phòng ban để đề xuất ý tưởng sáng tạo và triển khai nội dung phù hợp trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Instagram.

Quay/dựng video, chụp ảnh để sản xuất nội dung phù hợp với định hướng phát triển thương hiệu của công ty.

Theo dõi, phân tích hiệu quả các bài đăng và chiến dịch social để tối ưu nội dung & quảng cáo.

Cập nhật xu hướng mới về Social Media & đề xuất cải tiến chiến lược nội dung.

Nghiên cứu & Đề xuất ý tưởng phát triển thương hiệu cùng với team.

Một vài công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.

20% quảng cáo Fb/Tiktok ads

Chạy quảng cáo Facebook Ads, TikTok Ads nhằm mục đích gia tăng sự phát triển thương hiệu trên các nền tảng Social Media.

Hoặc chạy quảng cáo khi có những đơn hàng gấp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo Fb, tiktok, content branding và quản lý các nền tảng social.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, Canva, Capcut......

Năng động, có trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Sáng tạo, nhạy bén, và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.

Có kỹ năng diễn đạt ý tưởng và phân tích ngữ nghĩa tốt.

Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ NHÂN LỰC TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn đào tạo trước về loại hình đào tạo và các khóa đào tạo tại Gmas

Được giới thiệu về các cơ hội nghề nghiệp và việc làm Liên quan nghiệp vụ XKLD của cty để hỗ trợ tư vấn, hoạch định tốt cho học viên và khách hàng.

Mức lương : thỏa thuận, hưởng thu nhập hấp dẫn theo năng lực

Review lương hàng năm và hưởng tháng lương thứ 13 theo qui định, qui chế Công ty.

Và các chế độ khác theo nội qui qui định Công ty

Làm việc trong môi trường trẻ trung chuyên nghiệp, hiện đại, chủ động và tôn trọng chuyên môn.

Thời gian làm việc: 8h00-17h00 - Thứ 2 đến thứ 6 (Sẽ có 2 buổi làm thứ 7 trong 1 tháng)

Cơ hội làm việc, giao lưu học hỏi với giáo viên, khách hàng các nước tiếng Anh: Úc, Đức, Nhật, Bulgari, .....

Cơ sở vật chất cực đẹp, view cực chất, tràn đầy không gian xanh mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ NHÂN LỰC TOÀN CẦU

