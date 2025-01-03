Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Ngoài Trời Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Ngoài Trời Thái Bình Dương
- Hồ Chí Minh:
- Master Building, Số 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu , Quận 3, Tp.HCM, Quận 3
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
• Khảo sát thị trường quảng cáo (outdoor + chợ) trong khu vực Tp và các Tỉnh (chụp hình và làm phối cảnh cùng với bộ phận design)
• Giám sát và theo dõi tiến độ thi công bảng quảng cáo.
• Liên hệ công tác tại Sở VH, UBND Quận và các phường...
• Tốt nghiệp trung cấp hoặc Cao đẳng
• Ngoại hình ưa nhìn (trên 1m65) và sức khỏe tốt
• Có kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
• Nhanh nhẹn, hoạt bát
• Tuổi từ 20 đến 26
• Không cần kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Ngành nghề: Dịch vụ khách hàng, Ngành khác, Mới tốt nghiệp / Thực tập
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Ngoài Trời Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Ngoài Trời Thái Bình Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
