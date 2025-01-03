Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Ngoài Trời Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Khảo sát thị trường quảng cáo (outdoor + chợ) trong khu vực Tp và các Tỉnh (chụp hình và làm phối cảnh cùng với bộ phận design)

• Giám sát và theo dõi tiến độ thi công bảng quảng cáo.

• Liên hệ công tác tại Sở VH, UBND Quận và các phường...

• Tốt nghiệp trung cấp hoặc Cao đẳng

• Ngoại hình ưa nhìn (trên 1m65) và sức khỏe tốt

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt

• Nhanh nhẹn, hoạt bát

• Tuổi từ 20 đến 26

• Không cần kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Ngành nghề: Dịch vụ khách hàng, Ngành khác, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh