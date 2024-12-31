Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 43/15

- 43/17 Đường số 38, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức (Quận 2),Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Lên ý tưởng quay dựng video, edit video clip quảng cáo, video giới thiệu sån phẩm trên kênh truyền thông Online Tiktok.
Sáng tạo Nội dung và Kịch bản: bao gồm video clip, hình ảnh, và chữ viết để đáp ứng mục tiêu marketing truyền thông.
Sáng tạo trong việc quay, chỉnh sửa và sản xuất video chất lượng cao với các nội dung khác nhau theo định dạng Tiktok, bắt trend, quảng cáo...nhằm làm phong phú nội dung video, thu hút người xem.
Lập kế hoạch và điều phối các hoạt động sản xuất từ A đến Z, bao gồm lên kế hoạch chi tiết cho từng dự án.
Sáng tạo nội dung, quay dựng các video teaser cho các buổi Livestream, ra mắt sản phẩm mới
Chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo hiệu suất của video khi được đăng tải trên tài khoản Tiktok của công ty
Báo cáo hiệu quả công việc hàng tuần cho cấp quản lý và đề xuất các chiến lược cải thiện dựa trên phân tích dữ liệu.
Hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với team Marketing và các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hiệu quả công việc chung.
Edit video bằng Cap Cut pro, premiere và sử dụng photoshop cơ bản

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí ứng tuyển
● Cần am hiểu và cập nhật thường xuyên cập nhật liên tục các tính năng mới của TikTok cũng như các ứng dụng liên quan đến công việc.
● Nhanh nhẹn, ham học hỏi và lòng cầu tiến trong công việc, chịu khó.
● Edit video bằng Cap Cut pro, premiere và sử dụng photoshop cơ bản
● Kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả chiến dịch social media.
● Hiểu biết và có kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép ảnh, video cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Nhân sự có thâm niên từ 2 năm trở lên, được tham giao bảo hiểm cộng thêm
- Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần
- Được đi du lịch 1 năm 1 đến 2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh)
- Được thưởng lễ tết, sinh nhật
- Được tặng quà trung thu, quà sinh nhật
- Mỗi tháng 1 lần được tham gia hoạt động happy hour của công ty
- Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 (t2-t6), t7 được wfh (tùy bộ phận)
- Được tham gia các CLB rèn luyện sức khỏe: chạy bộ, cầu lông, đá banh...
- Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 38, Khu phố 1 , Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

