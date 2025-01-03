Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chung cư The Era Block A3, Đường số 15, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh - số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Sản xuất nội dung video:

Phối hợp với đội ngũ sáng tạo để lên ý tưởng, thiết kế và quay dựng các video ngắn theo xu hướng (trend) TikTok.

Tạo dựng nội dung video chất lượng, hấp dẫn và phù hợp với chiến lược truyền thông của công ty.

2. Chỉnh sửa và hậu kỳ video:

Dựng video với các công cụ chuyên nghiệp (Premiere, After Effects, CapCut...).

Xử lý hình ảnh, âm thanh, hiệu ứng để tạo ra sản phẩm hoàn thiện có sức hút cao.

3. Xây dựng kênh TikTok và các nền tảng video:

Quản lý, tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng mạng xã hội (TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels).

Cập nhật xu hướng mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo phù hợp với từng giai đoạn.

4. Tư duy sáng tạo & bắt trend:

Liên tục cập nhật và áp dụng các xu hướng đang hot để tăng khả năng viral của video

Đóng góp ý tưởng đột phá, tạo sự khác biệt trong các chiến dịch nội dung.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm:

Ưu tiên ứng viên Gen Z với tư duy sáng tạo, mới mẻ, nhanh nhạy.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quay dựng và chỉnh sửa video hoặc đã từng xây dựng kênh TikTok cá nhân/thương hiệu với lượng tương tác tốt.

2. Kỹ năng:

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video (Adobe Premiere, After Effects, CapCut...).

Có khả năng viết kịch bản ngắn gọn, cuốn hút, phù hợp với đối tượng Gen Z.

Hiểu thuật toán TikTok và các yếu tố giúp video viral.

3. Phẩm chất cá nhân:

Năng động, sáng tạo, không ngại thử thách.

Ham học hỏi, yêu thích khám phá những xu hướng mới.

Có tinh thần làm việc nhóm và quản lý thời gian tốt.

Thời gian: Thứ 2 – sáng T7 (08h00-12h00; 13h30-17h30)

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-12 triệu + thưởng

Lương tháng 13, thưởng lễ tết, BHXH, BHYT.

Không gian làm việc thoải mái, năng động, tự do sáng tạo và đóng góp ý kiến.

Được hỗ trợ training, đào tạo, tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn/nghiệp vụ.

Quà tặng nhân ngày sinh nhật, lễ Tết, hiếu hỉ,...

Company Party, team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group

