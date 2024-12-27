Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Nội Thất Thế Giới Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 182 Đường số 8, KP8, Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin khảo sát, lên thiết kế và bản vẽ phối cảnh bảng hiệu

- Đưa ra ý tưởng sáng tạo, tư vấn khách hàng

- Khảo sát, tính khối lượng, bóc tách vật tư

- Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc phụ trách

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

- Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt Nghiệp cao đẳng, Đại học các ngành liên quan.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế bảng hiệu quảng cáo.

- Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế như Photoshop, Corel Draw, Flash, Adobe, Ai, Sketchup, ...

- Sáng tạo, chuyên nghiệp, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc theo nhóm;

- Có kinh nghiệm thiết kế quảng cáo ngoài trời: bảng hiệu, hộp đèn, mặt dựng alu,..

- Biết vận hành máy cắt lazer, CNC là 1 lợi thế.

- Có khả năng thể hiện bằng hình ảnh các ý tưởng truyền thông.

* Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Nội Thất Thế Giới Mới Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định.

- Cơ hội làm việc và thăng tiến trong một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động.

- Chế độ phúc lợi, đãi ngộ: Nghi và thưởng các ngày lễ tết, phép, thăm hỏi, du lịch theo quy định của Công ty.

- Thường xuyên được đào tạo và nâng cao kĩ năng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Nội Thất Thế Giới Mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin