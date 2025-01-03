Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH CNTT TECH VISION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 44A Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Trực tiếp Livestream trên fanpage Facebook, Shopee, Lazada, Tiktok để giới thiệu và bán các sản phẩm mà công ty cung cấp

Ghi hình và quay video livestream giới thiệu sản phẩm, nhãn hàng, tính năng sản pẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi...

Chịu trách nhiệm đề xuất, triển khai các chương trình bán hàng, tăng doanh số Livestream

Tư vấn, chăm sóc khách hàng và quản lý đơn hàng

Thời gian làm việc linh hoạt: 8 tiếng/ngày, Tuần làm việc 5 ngày

Tuyển 2 bạn nữ có ngoại hình

Đã có kinh nghiệm: Lương cơ bản 15tr, yêu cầu hoạt ngôn, sẽ được đào đạo kiến thức, thưởng 1%/doanh thu thuần (đơn giao hàng thành công).

Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thương Mại Điện Tử , Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành đào tạo liên quan.

Ngoại hình sáng; Tự tin trước ống kính;

Sẵn sàng làm ngoài giờ do đặc thù tính chất công việc (vẫn đảm bảo 8h/ngày)

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm livestream.

Giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát;

Ngoại hình ưanhìn, khuôn mặt sáng;

Có chất giọng dễ nghe, thu hút, dẫn dắt người xem;

