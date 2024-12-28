Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 497 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Quản lý và vận hành livestream: Chịu trách nhiệm quản lý việc mở sóng của Talent, đồng thời phối hợp cùng Talent để lên kế hoạch và phát triển nội dung livestream. Tăng cường tính hấp dẫn và tương tác của livestream dựa trên xu hướng thị trường và phản hồi từ khán giả, từ đó tối ưu hóa nội dung livestream và nâng cao mức độ hài lòng của người xem, đồng thời tăng trưởng doanh thu từ việc nhận quà/tips.

Phân tích dữ liệu và chiến lược vận hành: Thực hiện phân tích định kỳ dữ liệu livestream của Talent (ví dụ: số lượng người xem, tỷ lệ tương tác, doanh thu từ tips), xây dựng và điều chỉnh các chiến lược vận hành để tăng trưởng mức độ hiển thị và sự gắn kết của người hâm mộ với Talent.

Tổ chức sự kiện và hoạt động: Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động trực tuyến và trực tiếp, như các cuộc thi tài năng, để nâng cao sự nổi bật của Talent và gia tăng ảnh hưởng của nền tảng.

Khai thác nhu cầu người dùng và chăm sóc cộng đồng: Phân tích hành vi và cảm xúc của người hâm mộ để mở rộng cộng đồng fan, xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với fan, từ đó tăng trưởng số lượng người theo dõi và nâng cao mức độ gắn bó.

Tiếp nhận và xử lý ý kiến từ Talent: Lắng nghe và phản hồi các yêu cầu, đề xuất từ Talent, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và đưa ra các giải pháp hợp lý.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành livestream trong lĩnh vực giải trí.

Nhạy bén với các xu hướng mới, có khả năng nắm bắt nhanh chóng các trào lưu và văn hóa thịnh hành trên internet.

Tính cách chủ động, làm việc có tổ chức, có khả năng giao tiếp, phối hợp tốt và tinh thần làm việc nhóm cao.

Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt, có khả năng phát hiện vấn đề từ dữ liệu và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Các ứng viên có kinh nghiệm thực tiễn hoặc năng lực vượt trội có thể được xem xét nới lỏng yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh, từ 9.000.000 - 14.000.000/tháng, thỏa thuận trực tiếp theo năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định pháp luật.

Các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước Việt Nam.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có cơ hội thăng tiến rộng mở trong tương lai.

Thời gian và địa điểm làm việc

Thời gian: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:30 đến 17:30).

Địa điểm: 497 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

