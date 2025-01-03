Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH WESAAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 57/1 Đường Hồ Bá Phấn, Phước Long A, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

● Livestream giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm của Công ty, chương trình khuyến mãi… theo kịch bản có sẵn trên kênh Facebook, Tiktok của Công ty.

● Chủ động cập nhật kịch bản livestream để thu hút khách hàng.

Thời gian làm việc: Được chọn 1 trong 2 ca: 14h00- 19h00 hoặc 18h00- 22h00, ưu tiên 5 buổi/ tuần (Thứ 2 - Chủ Nhật).

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng anh giao tiếp cơ bản (bạn sẽ được đào tạo kịch bản tiếng anh chi tiết để tự tin livestream với khách hàng).

Nữ, hoạt ngôn, nhiệt tình tương tác với khách hàng trên sóng livestream.

Tích cực, có trách nhiệm, tập trung trong công việc.

Được Hưởng Những Gì

Lương Part-time: 80.000 - 100.000 VNĐ/ giờ hoặc trao đổi thêm tùy năng lực.

Được đào tạo bài bản về kịch bản livestream ngay từ đầu.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và luôn hỗ trợ nhau trong công việc.

Du lịch, team building, các hoạt động kết nối nhân sự, quà tặng các dịp sinh nhật, Lễ Tết, …

Cách Thức Ứng Tuyển

