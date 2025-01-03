Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH WESAAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH WESAAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH WESAAM
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
Công ty TNHH WESAAM

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH WESAAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 57/1 Đường Hồ Bá Phấn, Phước Long A, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

● Livestream giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm của Công ty, chương trình khuyến mãi… theo kịch bản có sẵn trên kênh Facebook, Tiktok của Công ty.
● Chủ động cập nhật kịch bản livestream để thu hút khách hàng.
Thời gian làm việc: Được chọn 1 trong 2 ca: 14h00- 19h00 hoặc 18h00- 22h00, ưu tiên 5 buổi/ tuần (Thứ 2 - Chủ Nhật).
Thời gian làm việc:

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh giao tiếp cơ bản (bạn sẽ được đào tạo kịch bản tiếng anh chi tiết để tự tin livestream với khách hàng).
Nữ, hoạt ngôn, nhiệt tình tương tác với khách hàng trên sóng livestream.
Tích cực, có trách nhiệm, tập trung trong công việc.

Tại Công ty TNHH WESAAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Part-time: 80.000 - 100.000 VNĐ/ giờ hoặc trao đổi thêm tùy năng lực.
Được đào tạo bài bản về kịch bản livestream ngay từ đầu.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và luôn hỗ trợ nhau trong công việc.
Du lịch, team building, các hoạt động kết nối nhân sự, quà tặng các dịp sinh nhật, Lễ Tết, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WESAAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH WESAAM

Công ty TNHH WESAAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 57/1 Đường Hồ Bá Phấn, Phước Long A, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

