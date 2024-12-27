Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH HÀNH TRÌNH MAY MẮN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động PR truyền thông phù hợp với chiến lược Marketing tổng thể của sản phẩm hoặc dự án

- Chịu trách nhiệm về content: Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm dự án, nhằm cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến khách hàng mục tiêu, tạo độ hot cho chương trình đang theo dõi, quản lý. Chăm sóc facebook, website

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng.

- Book lịch phát sóng, book lịch quảng cáo, theo dõi nội dung và thời lượng quảng cáo đúng kế hoạch.

- Thống kê phân tích số liệu doanh thu chi phí và đánh giá hiệu quả các kênh quảng cáo.

- Lên ý tưởng kịch bản triển khai, tổ chức sự kiện truyền thông nhằm quảng bá cho sản phẩm, thương hiệu

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tại công ty

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng và Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học - chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing.

- Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm marketing, content, chăm sóc khách hàng

- Có kiến thức về marketing online: xu hướng, thị hiếu..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH HÀNH TRÌNH MAY MẮN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Thưởng lương tháng 13 + tất cả các dịp lễ, tết

- Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước;

- Phúc lợi được quan tâm: Sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi khi đau ốm, lễ Tết, du lịch hằng năm...

- Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước

- Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH HÀNH TRÌNH MAY MẮN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin