Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Abbott Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG VIỆC CHÍNH

Chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật về thiết bị trước và trong phiên livestream

Phối hợp và cộng tác với các bộ phận có liên quan để thực hiện những kế hoạch theo yêu cầu

Tiến hành sàng lọc các cửa hàng của Abbott theo hướng dẫn được phân công (để chọn cửa hàng phù hợp thỏa điều kiện đầu tư phiên livestream)

Quản lý việc vận chuyển quà tặng/công tác hậu cần chuẩn bị cho phiên livestream, đảm bảo giao đầy đủ đúng thời gian

Đảm bảo các bước kiểm tra cuối cùng (độ sẵn sàng của đội ngũ chính; kỹ thuật và phân bổ quà tặng) được chuẩn bị đầy đủ và dẫn dắt buổi diễn tập trực tiếp trước khi phiên live bắt đầu

Hỗ trợ Streamer để theo dõi luồng nội dung trong quá trình diễn ra phiên live

Phân thích dữ liệu & báo cáo tổng hợp sau phiên livestream

Có thể làm việc vào ca tối và các ngày thứ 7 trong tuần.

YÊU CẦU KINH NGHIỆM:

Có kinh nghiệm quản lý dự án livestream để đảm bảo các hoạt động của phiên live được thiết lập/phân phối theo đúng kế hoạch

Ưu tiên ứng viên tiềm năng có kỹ năng trở thành Streamer và nguyện vọng khám phá sâu hơn về nghề nghiệp live streaming

Ưu tiên có Facebook/Tiktok/Digital; có kỹ năng edit video là một lợi thế

Kỹ năng làm việc đa nhiệm và sẵn sàng làm việc vào buổi tối

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Tiếp thị trực tuyến

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Mới tốt nghiệp

Hình thức: Thời vụ/ Nghề tự do

Địa điểm: Hồ Chí Minh