Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Abbott Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Abbott Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Quận 11, Hồ Chí Minh, Quận 11
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
CÔNG VIỆC CHÍNH
Chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật về thiết bị trước và trong phiên livestream
Phối hợp và cộng tác với các bộ phận có liên quan để thực hiện những kế hoạch theo yêu cầu
Tiến hành sàng lọc các cửa hàng của Abbott theo hướng dẫn được phân công (để chọn cửa hàng phù hợp thỏa điều kiện đầu tư phiên livestream)
Quản lý việc vận chuyển quà tặng/công tác hậu cần chuẩn bị cho phiên livestream, đảm bảo giao đầy đủ đúng thời gian
Đảm bảo các bước kiểm tra cuối cùng (độ sẵn sàng của đội ngũ chính; kỹ thuật và phân bổ quà tặng) được chuẩn bị đầy đủ và dẫn dắt buổi diễn tập trực tiếp trước khi phiên live bắt đầu
Hỗ trợ Streamer để theo dõi luồng nội dung trong quá trình diễn ra phiên live
Phân thích dữ liệu & báo cáo tổng hợp sau phiên livestream
Có thể làm việc vào ca tối và các ngày thứ 7 trong tuần.
YÊU CẦU KINH NGHIỆM:
Có kinh nghiệm quản lý dự án livestream để đảm bảo các hoạt động của phiên live được thiết lập/phân phối theo đúng kế hoạch
Ưu tiên ứng viên tiềm năng có kỹ năng trở thành Streamer và nguyện vọng khám phá sâu hơn về nghề nghiệp live streaming
Ưu tiên có Facebook/Tiktok/Digital; có kỹ năng edit video là một lợi thế
Kỹ năng làm việc đa nhiệm và sẵn sàng làm việc vào buổi tối
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Tiếp thị trực tuyến
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Hình thức: Thời vụ/ Nghề tự do
Địa điểm: Hồ Chí Minh
