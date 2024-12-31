Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Chăm sóc khách hàng, lấy đơn tại các siêu thị

Chăm sóc hàng hóa – kiểm date – đảo date hàng hóa tại siêu thị

Quản lý, kiểm tra hàng tồn kho, hàng cận date, gửi báo cáo về Văn Phòng, check in- check out hàng ngày

Công việc toàn thời gian, làm việc 8h/ ngày, nghỉ 1 ngày/ tuần- ngày nghỉ linh hoạt

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Có xe máy, không ngại di chuyển

- Có khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ, biết sắp xếp công việc

- Ưu tiên ứng viên Có kinh nghiệm ngành hàng FMCG, sản phẩm thực phẩm: bơ, váng sữa, sữa, đồ hộp, thịt bò,...

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh