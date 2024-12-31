Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
Chăm sóc khách hàng, lấy đơn tại các siêu thị
Chăm sóc hàng hóa – kiểm date – đảo date hàng hóa tại siêu thị
Quản lý, kiểm tra hàng tồn kho, hàng cận date, gửi báo cáo về Văn Phòng, check in- check out hàng ngày
Công việc toàn thời gian, làm việc 8h/ ngày, nghỉ 1 ngày/ tuần- ngày nghỉ linh hoạt
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Có xe máy, không ngại di chuyển
- Có khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ, biết sắp xếp công việc
- Ưu tiên ứng viên Có kinh nghiệm ngành hàng FMCG, sản phẩm thực phẩm: bơ, váng sữa, sữa, đồ hộp, thịt bò,...
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
