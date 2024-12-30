Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Greenfeed Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

NHIỆM VỤ:

• Xây dựng, triển khai và giám sát thực thi các kế hoạch, hoạt động truyền thông nội bộ, đảm bảo Greenfeeders nắm bắt, thấu hiểu những thông tin quan trọng của Tập đoàn.

• Xây dựng kế hoạch, triển khai và giám sát thực thi các hoạt động gắn kết, CLB, hoạt động ngoại khóa cho CBNV góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững.

1. Tổ chức, thực thi công tác truyền thông nội bộ Tập đoàn nhất quán với các đối tượng dự phần trong toàn hệ sinh thái GREENFEED

• Xác định, quản lý và sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông nội bộ tương tác tới các hoạt động văn hóa doanh nghiệp và tăng cường sự gắn kết của nhân viên trong Tập đoàn (Email Tập đoàn, Intranet, Desktop wallpaper,...)

• Xây dựng, triển khai và giám sát các kế hoạch truyền thông nội bộ đảm bảo CBNV tiếp nhận những thông tin quan trọng một cách tích cực, tăng cường gắn kết tổ chức góp phần xây dựng văn hóa Greenfeed bền vững theo chiến lược.

• Đầu mối xây dựng nội dung, tài liệu, tổ chức biên tập truyền thông nội bộ một cách sáng tạo, truyền cảm hứng

• Kết nối, gây ảnh hưởng tích cực với các Ngành/ BUs và Khối chức năng để đảm bảo thông tin nội bộ được truyền thông đúng, đủ, kịp thời, đa dạng, đa chiều

2. Tổ chức, thực thi các hoạt động gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp bền vững

• Xây dựng kế hoạch và thực thi các hoạt động gắn kết, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững

• Đầu mối tổ chức xây dựng kế hoạch và thực thi các hoạt động hỗ trợ truyền thông nội bộ như Townhall, Leader talk, We share,...

• Tổ chức và vận hành hiệu quả các mô hình hỗ trợ gắn kết và xây dựng văn hóa doanh nghiệp: CLB, hoạt động ngoại khóa,...

• Tổ chức đo lường mức độ hài lòng của công tác truyền thông nội bộ và mức độ gắn kết thông qua các hoạt động truyền thông nội bộ

3. Thực thi các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp