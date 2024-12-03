Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các dịch vụ của công ty
Thực hiện xử lý dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty
Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận
Đảm bảo thời gian của từng hạn mục theo kế hoạch
Quản lý tốt chất lượng công việc
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và ban lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo Capcut
Có nền tảng thẩm mỹ tốt
Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyền tải ý tưởng
Sức khoẻ tốt, chịu được áp lực trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào khung đào tạo cho từng vị trí.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác từ Công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân.
Đi du lịch hằng năm
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.
Địa điểm làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
