Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 380 Đường số 1, Bình Trị Đông, Bình Tân, Quận Bình Tân

Thực hiện quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các dịch vụ của công ty

Thực hiện quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các dịch vụ của công ty

Thực hiện xử lý dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty

Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận

Đảm bảo thời gian của từng hạn mục theo kế hoạch

Quản lý tốt chất lượng công việc

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và ban lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng thành thạo các loại máy quay phim HD, máy ảnh, công cụ gimbal các dòng cho điện thoại di động

Sử dụng thành thạo Capcut

Có nền tảng thẩm mỹ tốt

Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyền tải ý tưởng

Sức khoẻ tốt, chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá để xét tăng lương chỉ từ 6 tháng.

Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào khung đào tạo cho từng vị trí.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác từ Công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Đi du lịch hằng năm

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG

