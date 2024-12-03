Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 380 Đường số 1, Bình Trị Đông, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các dịch vụ của công ty
Thực hiện xử lý dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty
Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận
Đảm bảo thời gian của từng hạn mục theo kế hoạch
Quản lý tốt chất lượng công việc
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các loại máy quay phim HD, máy ảnh, công cụ gimbal các dòng cho điện thoại di động
Sử dụng thành thạo Capcut
Có nền tảng thẩm mỹ tốt
Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyền tải ý tưởng
Sức khoẻ tốt, chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá để xét tăng lương chỉ từ 6 tháng.
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào khung đào tạo cho từng vị trí.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác từ Công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân.
Đi du lịch hằng năm
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 380 Đường số 1, Bình Trị Đông, Bình Tân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 382 đường số, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

