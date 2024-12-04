Tuyển Dịch vụ quảng cáo Orioled Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1.Thực hiện quay phim, chụp hình theo yêu cầu

Phối hợp với bên yêu cầu tiến hành quay phim theo nội dung kịch bản có sẵn phục vụ cho hoạt động truyền thông trên các kênh: Facebook, Linkedln, Tiktok, kênh nội bộ,… về các sự kiện, event, chương trình và hoạt động của công ty;

Phụ trách chụp hình trong các sự kiện, hoạt động trong và ngoài của công ty. Cũng như chụp hình theo yêu cầu: chụp ảnh profile, chụp ảnh theo concept hàng tháng,…

Thực hiện decor và setup bối cảnh quay chụp theo nội dung kịch bản;

Chủ động tìm hiểu thêm về xu thế, đóng góp ý tưởng về nội dung, các ý tưởng sáng tạo về kỹ thuật để nâng cao chất lượng và hiệu quả của video, hình ảnh;

Xây dựng timeline sản xuất nội dung bao gồm: kế hoạch quay; thời gian quay và dựng,…

2.Tiến hành chỉnh sửa hình ảnh, dựng video

Xử lý hậu kỳ video đã quay: âm thanh, hiệu ứng, chất lượng,... phù hợp với yêu cầu sản xuất và ý tưởng kịch bản trước đó để tăng lượt thu hút và tương tác;

Tiến hành chỉnh sửa hình ảnh và dựng video theo kịch bản, kế hoạch truyền thông;

Phối hợp rà soát chất lượng hình thức và nội dung của sản phẩm kiểm thử trước khi chuyển tiếp cho các bộ phận liên quan.

3.Tiến hành đề xuất, bảo quản trang thiết bị và tài liệu liên quan đến công việc

Quản lý, sắp xếp kho Video và hình ảnh logic thuận tiện trong việc truy xuất dữ liệu;

Quản lý và bảo quản trang thiết bị như: máy ảnh, máy quay, đèn,…

Đề xuất mua sắm các thiết bị hoặc công cụ dụng cụ để hỗ trợ cho công việc.

4.Công việc khác

Tham gia vào các dự án và sự kiện của công ty, dự án liên phòng ban liên quan đến nâng cao hiệu quả kinh doanh hoặc cải thiện các quy trình làm việc,…

Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng Truyền Thông.

Tối thiểu: tốt nghiệp cao đẳng các ngành liên quan.

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở các vị trí như: Media; Quay, chụp và dựng video;

Am hiểu cách thức vận hành của các nền tảng truyền thông, mạng xã hội và lĩnh vực sản xuất nội dung;

Sử dụng tốt các thiết bị quay chụp, phần mềm chỉnh sửa hình ảnh và video: Photoshop, After Effects, Adobe Premiere Pro, Capcut,…

Hiểu biết về quy trình từ quay chụp đến chỉnh sửa và hậu kỳ.

Năng lực sản xuất nội dung số: Khả năng khai thác ý tưởng chủ đạo cho đề bài nội dung và xây dựng kế hoạch sản xuất;

Ngành nghề: Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế, Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh