Tuyển Dịch vụ quảng cáo Orioled Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Orioled Hub
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Orioled Hub

Dịch vụ quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Orioled Hub

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 72 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Thực hiện quay phim, chụp hình theo yêu cầu
Phối hợp với bên yêu cầu tiến hành quay phim theo nội dung kịch bản có sẵn phục vụ cho hoạt động truyền thông trên các kênh: Facebook, Linkedln, Tiktok, kênh nội bộ,… về các sự kiện, event, chương trình và hoạt động của công ty;
Phụ trách chụp hình trong các sự kiện, hoạt động trong và ngoài của công ty. Cũng như chụp hình theo yêu cầu: chụp ảnh profile, chụp ảnh theo concept hàng tháng,…
Thực hiện decor và setup bối cảnh quay chụp theo nội dung kịch bản;
Chủ động tìm hiểu thêm về xu thế, đóng góp ý tưởng về nội dung, các ý tưởng sáng tạo về kỹ thuật để nâng cao chất lượng và hiệu quả của video, hình ảnh;
Xây dựng timeline sản xuất nội dung bao gồm: kế hoạch quay; thời gian quay và dựng,…
2.Tiến hành chỉnh sửa hình ảnh, dựng video
Xử lý hậu kỳ video đã quay: âm thanh, hiệu ứng, chất lượng,... phù hợp với yêu cầu sản xuất và ý tưởng kịch bản trước đó để tăng lượt thu hút và tương tác;
Tiến hành chỉnh sửa hình ảnh và dựng video theo kịch bản, kế hoạch truyền thông;
Phối hợp rà soát chất lượng hình thức và nội dung của sản phẩm kiểm thử trước khi chuyển tiếp cho các bộ phận liên quan.
3.Tiến hành đề xuất, bảo quản trang thiết bị và tài liệu liên quan đến công việc
Quản lý, sắp xếp kho Video và hình ảnh logic thuận tiện trong việc truy xuất dữ liệu;
Quản lý và bảo quản trang thiết bị như: máy ảnh, máy quay, đèn,…
Đề xuất mua sắm các thiết bị hoặc công cụ dụng cụ để hỗ trợ cho công việc.
4.Công việc khác
Tham gia vào các dự án và sự kiện của công ty, dự án liên phòng ban liên quan đến nâng cao hiệu quả kinh doanh hoặc cải thiện các quy trình làm việc,…
Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng Truyền Thông.
Ngành nghề: Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế, Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Liên Hệ Công Ty

Orioled Hub

Orioled Hub

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 72 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

