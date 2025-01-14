Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Haha Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phường Bình Khánh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Quản lý các nền tảng mạng xã hội:

Quản lý và duy trì các tài khoản mạng xã hội của công ty (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, YouTube, v.v.).

Đảm bảo nội dung đăng tải luôn cập nhật, đồng nhất và phù hợp với chiến lược thương hiệu.

Lên kế hoạch đăng bài, xây dựng lịch đăng bài phù hợp với các chiến dịch marketing và mùa vụ.

Sáng tạo nội dung:

Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung cho các bài viết, hình ảnh, video, và stories trên mạng xã hội.

Cập nhật các xu hướng mới, tìm kiếm các hình thức nội dung sáng tạo, hiệu quả và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.

Phối hợp với đội ngũ thiết kế, biên tập và các phòng ban khác để tạo ra nội dung chất lượng, hấp dẫn.

Tăng trưởng và tương tác cộng đồng:

Tạo ra và duy trì mối quan hệ với cộng đồng người dùng mạng xã hội thông qua việc trả lời bình luận, tin nhắn và tạo các chương trình tương tác (giveaway, challenge, v.v.).

Phát triển các chiến lược để thu hút và tăng trưởng lượng người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo dõi và phân tích phản hồi từ khách hàng, cải tiến cách thức giao tiếp để xây dựng cộng đồng mạnh mẽ.

Livestream và Social Commerce:

Lên kế hoạch, tổ chức và quản lý các buổi livestream bán hàng, chia sẻ thông tin sản phẩm, tương tác trực tiếp với khách hàng trên các nền tảng xã hội (Facebook Live, Instagram Live, TikTok Live).

Phối hợp với đội ngũ sản phẩm và marketing để tạo nội dung hấp dẫn, hướng tới mục tiêu chuyển đổi người xem thành khách hàng.

Tìm hiểu và áp dụng các công cụ và tính năng của các nền tảng social commerce để tối ưu trải nghiệm mua sắm trực tuyến (Ví dụ: Instagram Shopping, Facebook Shops, TikTok Shop).

Tối ưu hóa các chiến lược bán hàng trực tuyến qua livestream, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu.

Phân tích và báo cáo:

Theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch truyền thông xã hội (tương tác, phạm vi tiếp cận, lượng truy cập, v.v.).

Báo cáo kết quả và đề xuất cải tiến các chiến lược truyền thông xã hội để đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Sử dụng các công cụ phân tích (Google Analytics, Facebook Insights, v.v.) để theo dõi tiến độ và hiệu quả.

Quản lý chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội:

Xây dựng và quản lý các chiến dịch quảng cáo trả phí (paid ads) trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok.

Theo dõi ngân sách, tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo để đạt được ROI (lợi tức đầu tư) cao nhất.

Phối hợp với bộ phận marketing để xây dựng các chiến lược quảng cáo kết hợp với các chiến dịch truyền thông.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1-4 năm kinh nghiệm trong quản lý truyền thông xã hội, nội dung số, hoặc lĩnh vực liên quan.

Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội và các công cụ phân tích hiệu quả (Facebook Insights, Google Analytics, v.v.).

Kỹ năng viết lách tốt, khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn và dễ tiếp cận.

Kỹ năng livestream và am hiểu về social commerce, các nền tảng bán hàng trực tuyến như Instagram Shopping, Facebook Shops, TikTok Shop.

Khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các phòng ban khác để triển khai các chiến dịch.

Sáng tạo, nhạy bén với các xu hướng mới và có khả năng tạo ra nội dung hấp dẫn cho cộng đồng mạng.

Kỹ năng giao tiếp, tương tác với cộng đồng và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Tại Công Ty TNHH Haha Group Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện.

Cơ hội tham gia vào các chiến lược truyền thông sáng tạo và các chiến dịch lớn.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất và các phúc lợi khác (bảo hiểm, nghỉ phép, v.v.).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Haha Group

