Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Quốc Tế Át Ti Vo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Át Ti Vo
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: A18B Huynh Lan Khanh Street, Ward 2, Tan Binh Dist, HCMC, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, khuyến khích sáng tạo.
- Được đào tạo và phát triển kỹ năng cần thiết cho công việc.
- Tham gia các dự án đa dạng, từ nhỏ đến lớn, với cơ hội thử sức trong nhiều vai trò.
- Chính sách thưởng hấp dẫn theo hiệu quả công việc.
Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Át Ti Vo Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
Mức lương cạnh tranh và chính sách hoa hồng, thưởng doanh số hấp dẫn
Chăm sóc sức khoẻ
Gói phúc lợi toàn diện bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn nhóm, hỗ trợ đào tạo và phát triển nghề nghiệp
Nghỉ phép có lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Át Ti Vo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
