Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Quốc Tế Át Ti Vo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A18B Huynh Lan Khanh Street, Ward 2, Tan Binh Dist, HCMC, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, khuyến khích sáng tạo.

- Được đào tạo và phát triển kỹ năng cần thiết cho công việc.

- Tham gia các dự án đa dạng, từ nhỏ đến lớn, với cơ hội thử sức trong nhiều vai trò.

- Chính sách thưởng hấp dẫn theo hiệu quả công việc.

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Át Ti Vo Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Mức lương cạnh tranh và chính sách hoa hồng, thưởng doanh số hấp dẫn

Chăm sóc sức khoẻ

Gói phúc lợi toàn diện bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn nhóm, hỗ trợ đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Nghỉ phép có lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Át Ti Vo

