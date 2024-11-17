Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 72, Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện các công việc chuyên môn theo sự phân công công việc của Điều dưỡng trưởng
Thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng dưới sự hướng dẫn của Bác sỹ và Điều dưỡng trưởng
Các công việc khác cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm, đã có CCHN
Nữ: Bắt buộc chiều cao 1m55 trở lên, Nam: Bắt buộc chiều cao 1m65 trở lên.
Ngoại hình ưa nhìn, chăm chỉ, chịu khó
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Lương thưởng cạnh tranh và các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
