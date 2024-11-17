Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72, Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc chuyên môn theo sự phân công công việc của Điều dưỡng trưởng

Thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng dưới sự hướng dẫn của Bác sỹ và Điều dưỡng trưởng

Các công việc khác cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm, đã có CCHN

Nữ: Bắt buộc chiều cao 1m55 trở lên, Nam: Bắt buộc chiều cao 1m65 trở lên.

Ngoại hình ưa nhìn, chăm chỉ, chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Lương thưởng cạnh tranh và các chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

