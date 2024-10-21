Tuyển Điều dưỡng Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella
- Hồ Chí Minh: 171 Xuân Hồng
- Phường 12, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Đón tiếp, hướng dẫn và tư vấn các dịch vụ khám thính lực.
Đo khám thính lực và tư vấn máy trợ thính cho khách hàng
Các công việc phát sinh khác theo phân công của bác sĩ.
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng và thu thập thông tin hữu ích trong quá trình thực hiện dịch vụ cho khách hàng.
Tư vấn thêm cho khách hàng về các dịch vụ dựa trên tình trạng và yêu cầu của khách hàng.
Ghi chép thông tin khách hàng, dịch vụ đã sử dụng vào hồ sơ theo quy định.
Làm việc tại Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Củ Chi
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành y dược là một lợi thế. Có đam mê với nghề.
Chăm chỉ, trung thực, lịch thiệp, làm việc chủ động và có trách nhiệm.
Ứng viên không cần kinh nghiệm. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc...
Không bị cận
Tại Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8 triệu tháng
Được tham gia BHXH, BHYT
Chính sách tăng lương định kỳ theo quy định và theo hiệu quả công việc
Chế độ thưởng vào tất cả các dịp lễ tết và thưởng hoàn thành xuất sắc công việc được giao
Môi trường thân thiện, được đào tạo tốt, cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
