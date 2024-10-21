Tuyển Điều dưỡng Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tuyển Điều dưỡng Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 171 Xuân Hồng

- Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Đón tiếp, hướng dẫn và tư vấn các dịch vụ khám thính lực. Đo khám thính lực và tư vấn máy trợ thính cho khách hàng Các công việc phát sinh khác theo phân công của bác sĩ. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng và thu thập thông tin hữu ích trong quá trình thực hiện dịch vụ cho khách hàng. Tư vấn thêm cho khách hàng về các dịch vụ dựa trên tình trạng và yêu cầu của khách hàng. Ghi chép thông tin khách hàng, dịch vụ đã sử dụng vào hồ sơ theo quy định. Làm việc tại Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Củ Chi
Đón tiếp, hướng dẫn và tư vấn các dịch vụ khám thính lực.
Đo khám thính lực và tư vấn máy trợ thính cho khách hàng
Các công việc phát sinh khác theo phân công của bác sĩ.
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng và thu thập thông tin hữu ích trong quá trình thực hiện dịch vụ cho khách hàng.
Tư vấn thêm cho khách hàng về các dịch vụ dựa trên tình trạng và yêu cầu của khách hàng.
Ghi chép thông tin khách hàng, dịch vụ đã sử dụng vào hồ sơ theo quy định.
Làm việc tại Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Củ Chi

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành y dược là một lợi thế. Có đam mê với nghề. Chăm chỉ, trung thực, lịch thiệp, làm việc chủ động và có trách nhiệm. Ứng viên không cần kinh nghiệm. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc... Không bị cận
Tốt nghiệp chuyên ngành y dược là một lợi thế. Có đam mê với nghề.
Chăm chỉ, trung thực, lịch thiệp, làm việc chủ động và có trách nhiệm.
Ứng viên không cần kinh nghiệm. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc...
Không bị cận

Tại Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 triệu tháng Được tham gia BHXH, BHYT Chính sách tăng lương định kỳ theo quy định và theo hiệu quả công việc Chế độ thưởng vào tất cả các dịp lễ tết và thưởng hoàn thành xuất sắc công việc được giao Môi trường thân thiện, được đào tạo tốt, cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp bản thân
Thu nhập từ 8 triệu tháng
8 triệu tháng
Được tham gia BHXH, BHYT
Chính sách tăng lương định kỳ theo quy định và theo hiệu quả công việc
Chế độ thưởng vào tất cả các dịp lễ tết và thưởng hoàn thành xuất sắc công việc được giao
Môi trường thân thiện, được đào tạo tốt, cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella

Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 171 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

